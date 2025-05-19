logo

BTC/USD

102980.19

ETH/USD

2419.99

LTC/USD

95.84

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

47.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин окажется перед сложным выбором в 2026-2027 годах: в США раскрыли детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин окажется перед сложным выбором в 2026-2027 годах: в США раскрыли детали

Кремль пытается продемонстрировать военную мощь России накануне запланированного на 19 мая телефонного разговора президента США Дональда Трампа с правителем РФ Владимиром Путиным

сегодня, 14:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Несмотря то, что российская пропаганда показывает так называемую "СВО" в Украине, как успешную операцию, российские войска несут значительные потери на поле боя, которые, вероятно, являются неустойчивыми в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Путин окажется перед сложным выбором в 2026-2027 годах: в США раскрыли детали

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, российский диктатор Путин неправильно управляет российской экономикой, которая страдает от неустойчивых военных расходов, растущей инфляции, значительного дефицита рабочей силы и сокращения суверенного фонда России. 

"Продолжение истощения российских материальных, кадровых и экономических ресурсов при нынешних темпах, вероятно, поставит Путина перед сложным выбором в 2026 или 2027 годах", – подчеркнули эксперты.

Читайте также на портале "Комментарии" - решающая неделя для прекращения войны: Фон дер Ляйен сделала важное заявление.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские власти не готовят российское информационное пространство к заключению мирного соглашения или окончания войны с Украиной. Напротив, в РФ все чаще звучат призывы к затягиванию войны до тех пор, пока оккупанты не достигнут своих максимальных целей. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли американские аналитики Института изучения войны.                                   

"По оценкам ISW, Кремль не готовил российское информационное пространство к заключению мирного соглашения в ближайшем будущем, а российские силы и общество не ожидают быстрого окончания войны", – говорится в отчете.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-18-2025
Теги:

Новости

Все новости