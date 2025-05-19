Путин окажется перед сложным выбором в 2026-2027 годах: в США раскрыли детали

Несмотря то, что российская пропаганда показывает так называемую "СВО" в Украине, как успешную операцию, российские войска несут значительные потери на поле боя, которые, вероятно, являются неустойчивыми в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, российский диктатор Путин неправильно управляет российской экономикой, которая страдает от неустойчивых военных расходов, растущей инфляции, значительного дефицита рабочей силы и сокращения суверенного фонда России.

"Продолжение истощения российских материальных, кадровых и экономических ресурсов при нынешних темпах, вероятно, поставит Путина перед сложным выбором в 2026 или 2027 годах", – подчеркнули эксперты.

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Также издание "Комментарии" сообщало – российские власти не готовят российское информационное пространство к заключению мирного соглашения или окончания войны с Украиной. Напротив, в РФ все чаще звучат призывы к затягиванию войны до тех пор, пока оккупанты не достигнут своих максимальных целей. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли американские аналитики Института изучения войны.

"По оценкам ISW, Кремль не готовил российское информационное пространство к заключению мирного соглашения в ближайшем будущем, а российские силы и общество не ожидают быстрого окончания войны", – говорится в отчете.



