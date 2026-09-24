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Путин оказался перед самым спорным выбором с начала войны: впечатляющий сценарий для Украины

Политический эксперт Александр Бабак заявил, что Кремлю придется быстро определяться между последующей эскалацией и поиском формулы прекращения войны

24 сентября 2026, 10:05
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Клименко Елена








После завершения парламентских выборов в России перед Кремлем может возникнуть необходимость определиться с последующей стратегией войны против Украины. Политический эксперт Александр Бабак считает , что Москва оказалась перед выбором: либо продолжать эскалацию и искать дополнительные ресурсы для армии, либо рассматривать вариант прекращения боевых действий.

Путин оказался перед самым спорным выбором с начала войны: впечатляющий сценарий для Украины

Фото: портал "Комментарии"

По мнению эксперта, решение может быть принято в ближайшее время, ведь дальнейшее ведение войны требует от России значительных человеческих и материальных ресурсов.

"Путину придется выбрать: идти ли на дальнейшую эскалацию или останавливать войну. У него нет времени до конца осени или до зимы. Он будет принимать это решение очень быстро", — заявил Бабак.

Одним из возможных вариантов для Кремля эксперт называет новую масштабную мобилизацию. В то же время, по его оценке, такой шаг будет иметь серьезные последствия для российской экономики и рынка труда. Киев ранее заявлял о возможных планах Москвы по новому набору военных, однако подтвержденного решения Кремля о проведении новой масштабной мобилизации нет. Бабак отмечает, что без существенного увеличения ресурсов России будет сложнее поддерживать нынешние темпы войны.

"Без тотальной мобилизации, без перезагрузки ресурсов продолжать войну будет все сложнее", — отметил политический эксперт.

В то же время, вторым сценарием он называет возможность договоренностей о прекращении боевых действий по нынешней линии фронта. По словам Бабака, подобный вариант также может рассматриваться на фоне накопления военных и экономических проблем в РФ.

"Первый вариант – это остановка войны по линии боевых столкновений", – сказал эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал, что встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН и предстоящая встреча американского президента с Си Цзиньпином могут повлиять на дальнейшее ход международных переговоров по войне РФ против Украины. Политолог Виктор Бобиренко рассказал о нескольких моментах, которые, по его мнению, могут иметь значение для Киева.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iWgtLePcbhk
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