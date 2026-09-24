Путін опинився перед найбільш суперечливим вибором з початку війни: вражаючий сценарій для України



















Після завершення парламентських виборів у Росії перед Кремлем може постати необхідність визначитися з подальшою стратегією війни проти України. Політичний експерт Олександр Бабак вважає, що Москва опинилася перед вибором: або продовжувати ескалацію та шукати додаткові ресурси для армії, або розглядати варіант припинення бойових дій.

Фото: портал "Коментарі"

На думку експерта, рішення може бути ухвалене вже найближчим часом, адже подальше ведення війни потребує від Росії значних людських та матеріальних ресурсів.

"Путіну доведеться вибрати: чи йти на подальшу ескалацію, чи зупиняти війну. У нього немає часу до кінця осені чи до зими. Він буде приймати це рішення дуже швидко", — заявив Бабак.

Одним із можливих варіантів для Кремля експерт називає нову масштабну мобілізацію. Водночас, за його оцінкою, такий крок матиме серйозні наслідки для російської економіки та ринку праці. Київ раніше заявляв про можливі плани Москви щодо нового набору військових, однак підтвердженого рішення Кремля про проведення нової масштабної мобілізації немає. Бабак наголошує, що без суттєвого збільшення ресурсів Росії буде складніше підтримувати нинішні темпи війни.

"Без тотальної мобілізації, без перезавантаження ресурсів продовжувати війну буде дедалі складніше", — зазначив політичний експерт.

Водночас другим сценарієм він називає можливість домовленостей про припинення бойових дій по нинішній лінії фронту. За словами Бабака, такий варіант також може розглядатися на тлі накопичення військових та економічних проблем у РФ.

"Перший варіант — це зупинка війни по лінії бойових зіткнень", — сказав експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом на полях Генасамблеї ООН та майбутня зустріч американського президента із Сі Цзіньпіном можуть вплинути на подальший перебіг міжнародних переговорів щодо війни РФ проти України. Політолог Віктор Бобиренко розповів про кілька моментів, які, на його думку, можуть мати значення для Києва.