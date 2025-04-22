Путин официально объявит о "победе" 9 мая: к чему готовит россиян диктатор

До 9 мая российская армия вряд ли сможет добиться значительного прорыва ни в одном из направлений фронта или существенно продвинуться вглубь украинской территории. Об этом в интервью Oboz.ua заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

Эксперт подчеркнул, что, анализируя открытые источники, пока не видно достаточных резервов в России для реализации масштабного наступления ни на Харьковском, ни на Сумском, Херсонском или Покровском направлениях.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

"Да, на Сумщине зафиксировано около 60 тысяч российских военных, но их уже перебрасывают в другие районы. Это не похоже на подготовку к большому прорыву. Пока не видно концентрации серьезных сил. Конечно, более точные оценки должны давать наши спецслужбы, ГУР и западные партнеры, но на сегодняшний день оснований для тревоги. хаотично, иногда сильнее, иногда слабее, но информации о скрытых резервах нет", — пояснил он.

Впрочем, Ступак предположил, что Владимир Путин может представить некоторые политические или дипломатические "достижения" как свою победу в обращении 9 мая.

"Сейчас, похоже, для Путина ищут какие-то символические 'пряники'. К примеру, уже появляется официальная информация о том, что администрация США рассматривает возможность де-факто признать Крым за Россией. Ведь вся война, начиная с Донбасса, была, скорее всего, попыткой отвлечь внимание мира от темы Крыма", — заметил зам.

По его мнению, идея убрать Крым из Конституции Украины может быть воспринята как огромное достижение Путиным.

"К этому добавляется вероятное возобновление торговли российским газом в Европе, возвращение нефтяных потоков, обсуждение украинской ГТС. В таком сценарии Путин сможет заявить: мы достигли своей цели — остановили вступление Украины в НАТО, добились признания Крыма. Все остальное, кажется, его мало интересует. Но с диктаторами никогда нельзя быть уверенным в логике".

Как уже писали "Комментарии", российские войска использовали так называемое пасхальное перемирие, объявленное Владимиром Путиным, не для прекращения огня, а как возможность укрепить свои боевые позиции — особенно на Лиманском направлении. После завершения этого краткосрочного "затишья" 21 апреля оккупанты начали интенсивное наступление силами пехоты.