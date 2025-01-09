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Путин одержим идеей захвата одного из областных центров Украины: отказался ли от своей идеи

Иван Федоров рассказал, что работа по подготовке оборонительных рубежей не прекращается, ведь Путин вновь может дать команду наступать на Запорожье

сегодня, 15:08
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Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин до последнего требовал от военного командования оккупантов начать наступление на Запорожье. Однако по состоянию на сегодня диктатор отказался от своих планов. Как передает портал "Комментарии", такую информацию в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина озвучил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Путин одержим идеей захвата одного из областных центров Украины: отказался ли от своей идеи

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Я думаю, что Путин готовился и отказался от наступления на Запорожье из-за того, что мы очень хорошо подготовились, и спасибо за это военным. И очень хорошо помогли военным, спасибо на их запрос и отзыв взаимопонимания и работы", — сказал Федоров.

По его словам, пока не видно сверхбольшой опасности для Запорожской линии фронта. Однако трудно спрогнозировать, что будет через 2 или 3 месяца. Поэтому, подчеркнул глава Запорожской области, украинцы продолжают укреплять оборонительные рубежи. Сейчас активно развернута работа по сооружению совместно с военными многоэшелонированной обороны в Запорожской области, которая охватывает не только рубежи обороны непосредственно линии фронта, а и круговую оборону Орехово, Гуляйполя, Камышевахи, Вольнянска, Запорожья непосредственно с тремя линиями обороны.

Федоров подчеркнул, что сейчас все делается для того, чтобы защитить Запорожскую область бетонными конструкциями в фортификационных сооружениях.

Читайте также на портале "Комментарии" — 113 раненых, 10 из них в тяжелом состоянии – таковы последствия вчерашней атаки россиян на Запорожье. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

Враг ударил ФАБами по центру Запорожья. Тринадцать человек погибли.

Медицинская помощь предоставлена 113 пострадавшим, в том числе 13-летнему ребенку.

В настоящее время госпитализированы 59 человек, из них 10 в тяжелом состоянии.




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