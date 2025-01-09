Более сотни раненых, есть в тяжелом состоянии: что сейчас происходит в Запорожье

113 раненых, 10 из них в тяжелом состоянии – таковы последствия вчерашней атаки россиян на Запорожье. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

Последствия обстрела Запорожья. Фото: Иван Федоров

Враг ударил ФАБами по центру Запорожья. Тринадцать человек погибли.

Медицинская помощь предоставлена 113 пострадавшим, в том числе 13-летнему ребенку.

В настоящее время госпитализированы 59 человек, из них 10 в тяжелом состоянии.

По данным ГСЧС, ликвидирован пожар в административном здании на площади 800 кв. м и 3-х автомобилей. В общей сложности повреждены 4 админздания, 27 автомобилей и трамвай.

Аварийно-спасательные работы завершены.

Напомним , вчера оккупанты обстреляли Запорожье авиабомбами, была атакована промышленная зона, из-за чего погибли 13 человек.

Тревога в Запорожье после первого удара пока не прекращалась. Воздушные силы ВСУ сообщали о запуске новых КАБов в 15:59 и 16:07. Федоров в 16:15 заявил о повторных взрывах в Запорожье. Об их последствиях он не сообщал, но выложил фото с места первого прилета. Как писал портал "Комментарии", 8 января российские оккупанты атаковали промышленную инфраструктуру Запорожья, запустив КАБы.

Российские оккупанты пытаются переложить ответственность за свою атаку КАБами в Запорожье 8 января на Силы обороны Украины. Воздушный удар, в результате которого погибли 13 человек, пропаганда РФ представляет как вину украинской ПВО. Об этом 8 января предупреждает портал "Комментарии" со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

"Чтобы оправдать собственный террористический акт в Запорожье, российская пропаганда лжет о работе украинского ПВО", — говорится в сообщении.