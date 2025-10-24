Путин одержал окончательную победу в Европе: озвучен тревожный сценарий для Украины

Запланированная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште потеряла актуальность, ведь, по мнению аналитиков The Hill Джонатана Свита и Марка Тота, российский президент уже достиг своих главных целей в прошлую пятницу. Среди них отсутствие поставок ракет Tomahawk для Украины и отказ США от введения вторичных санкций против РФ.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

"Нельзя делать одно и то же и надеяться на другой результат. Основной вопрос состоит в том, почему Путин постоянно избегает ответственности и не позволяет Трампу продвинуться вперед", — отмечают авторы материала.

При этом Путин делает ставку на слабую реакцию Европы. Сознательно или нет, команда Трампа поставила Украину в зависимости от того, насколько европейские страны готовы финансировать и защищать Киев. По мнению аналитиков, Москва убеждена, что Европа не сможет выполнить эти задачи в достаточном объеме, чтобы вынудить Путина отказаться от агрессии против Украины. Европа хорошо говорит, но действовать – не ее сильная сторона, отмечают авторы.

В то же время, стратегия европейских стран соответствует принципу бывшего президента Джо Байдена "именно столько, сколько нужно". То есть, поддержка Украины ограничивается выживанием и удержанием РФ в конфликте, но не настолько, чтобы дать Киеву полную победу. Путин же прямо демонстрирует агрессию, угрожая странам НАТО вторжением дронов, вертолетов и истребителей в их воздушное пространство.

