Путин обновил цели в войне против Украины: какие еще территории хочет захватить

Ветеран Службы внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан отметил, что Силы обороны Украины успешно удерживают фронт и предотвращают серьезные прорывы со стороны противника. Об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо".

Владимир Путин

По его словам, привлечение резервов ВСУ на критических направлениях позволяет эффективно сдерживать врага. Это, говорит эксперт, опытные, патриотически мотивированные командиры и военнослужащие, не позволяющие кремлевскому диктатору Владимиру Путину реализовать его планы и организовать прорыв.

"Он, конечно, хочет любой ценой во время этой летне-осенней кампании до холодов и дождей выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, получить определенное оперативное пространство, а затем двинуться на Запорожском и Николаевском направлениях и подтянуться на Харьковском", – заметил Богдан.

По словам Богдана, несмотря на трудности со снабжением вооружения и техники, украинским войскам удается удерживать линию фронта и не допускать значительных прорывов.

Эксперт подчеркнул, что происходящие на отдельных участках тактические позиционные бои являются естественным процессом и не должны вызывать панику. Напротив, это демонстрирует силу, мощь и готовность ВСУ к решительному сопротивлению России, добавил Богдан.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ситуация в боях за Торецк может сложиться так, что украинским силам придется отступать. Результат боев зависит от того, смогут ли ВСУ добавить необходимые резервы, хватит ли снарядов и ресурсов для продолжения боевых действий, а также сколько сил сможет сосредоточить враг на этом направлении.



