Путин неспроста «распушил хвост»: к чему Украина должна готовиться немедленно

Кремлевский диктатор Владимир Путин на пресс-конференции после БРИКС выглядел уверенно, если не сказать самонадеянно, отметил военный Юрий Касьянов. Да, говорит он, блицкриг 2022 года не удался, но война в долгую продолжается по плану Путина.

Владимир Путин

"Он заручился поддержкой Китая и КНДР, перезапустил военное производство, ежедневно завоевывает хотя бы очередные сто метров Донбасса, и перешел в наступление в Курской области, его шахеды каждую ночь терроризируют Украину, а его калибры готовятся нанести решающий сокрушительный удар по украинской энергетике как только наступят сильные морозы", — отметил Касьянов.

Кроме того, по его словам, не исключено, что Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах в США и придет на помощь Путину.

"Ситуация действительно плохая для нас, пусть пока и не критичная. Путин неспроста распушил хвост. Нам нужно менять подходы, стратегию, тактику ведения войны, менять ненужных людей на умных и полезных, пусть даже и не лояльных начальству, объединяться, напрягать все силы, и готовиться к решающим боям за каждый дом, каждый квадратный метр", — отметил Касьянов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что после саммита БРИКС в Казани диктатор Путин сделал ряд дерзких заявлений. В частности, он категорически отверг возможность заморозки войны по так называемому корейскому сценарию и заявил, что война должна завершиться только на тех условиях, которые будут выгодны России. Кроме того, он отметил, что РФ не будет обмениваться с Украиной оккупированными территориями. При этом он добавил, что Украина, если хочет мира, должна учитывать ситуацию на земле. То есть это очередная отсылка к тому, что Украина должна отдать России все территории, которые сумели захватить.



