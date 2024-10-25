Путин неспроста «распушил хвост»: к чему Украина должна готовиться немедленно

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин на пресс-конференции после БРИКС выглядел уверенно, если не сказать самонадеянно, отметил военный Юрий Касьянов. Да, говорит он, блицкриг 2022 года не удался, но война в долгую продолжается по плану Путина.
Владимир Путин
Кроме того, по его словам, не исключено, что Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах в США и придет на помощь Путину.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что после саммита БРИКС в Казани диктатор Путин сделал ряд дерзких заявлений. В частности, он категорически отверг возможность заморозки войны по так называемому корейскому сценарию и заявил, что война должна завершиться только на тех условиях, которые будут выгодны России. Кроме того, он отметил, что РФ не будет обмениваться с Украиной оккупированными территориями. При этом он добавил, что Украина, если хочет мира, должна учитывать ситуацию на земле. То есть это очередная отсылка к тому, что Украина должна отдать России все территории, которые сумели захватить.
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