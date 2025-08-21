Путин недоволен провалом: в РФ сменили командующего, который отвечал за два важных направления

Минобороны России сменило командующего группировкой "Север", генерал Александр Лапин отправлен в отставку. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Медуза".

Генерал Александр Лапин. Фото: из открытых источников

Новым командующим российской группировкой войск "Север" назначен генерал-полковник Евгений Никифоров.

Авторы публикации отмечают, что об этой смене в соцсетях говорили в начале августа.

Российские пропагандисты писали, что Никифоров был отправлен в Курскую область в начале августа прошлого года, когда туда вторглись ВСУ, "для наведения порядка". До него на этом направлении командовал Лапин.

Стоит отметить, группировка "Север" в российской армии отвечает за Харьковское и Курское направления.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватнические войска в течение последних дней пытаются развить наступление южнее и восточнее Доброполья Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Американский аналитики Института изучения войны заметили признаки того, что российские войска пытаются превратить начальное тактическое проникновение небольших ударных групп вокруг Доброполья в более широкий прорыв оперативного уровня.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия не прекращает свои попытки наступать. В первую очередь оккупанты пытаются прорвать линию обороны ВСУ в Донецкой области. Действительно ли сейчас решается судьба Донбасса? Получает ли Путин те результаты от летнего наступления, как планировал? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.



