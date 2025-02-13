Путин не выиграл: Трамп сделал заявление о помощи Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о договоренности с российским диктатором Путиным начать переговоры о прекращении войны и при этом заверил, что продолжит помогать Украине, иначе "Путин бы подумал, что он выиграл". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Голос Америки".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Мы будем это делать столько, сколько нужно, потому что мы не хотим, чтобы произошло что-то другое, но Путин сейчас хочет мира", — высказался Трамп.

После телефонных разговоров с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, Трамп сказал, что дата встречи с главой Кремля еще не определена, но встречи состоятся "и здесь, и там". А первые переговоры пройдут, вероятно, в Саудовской Аравии в "не слишком отдаленном будущем".

"Первый раз мы встретимся в Саудовской Аравии, посмотрим, удастся ли нам что-то сделать. Но мы хотим закончить эту войну. Эта война – это катастрофа, действительно ужасная", — высказал свое мнение американский президент.

В связи с этим он детализировал, что, послушав Зеленского и Путина, он сделал вывод, что оба хотят, чтобы война закончилась длительным миром и не возобновилась потом.

"... Думаю, что мы, вероятно, в какой-то момент достигнем прекращения огня в недалеком будущем", — спрогнозировал Трамп.

На вопрос о том, примет ли участие во встрече президент Украины Владимир Зеленский, Трамп ответил, что сначала нужно провести первую встречу, а потом уже смотреть, что можно сделать относительно второй встречи.

Дональд Трамп добавил, что видит Владимира Зеленского вовлеченным в переговорный процесс, но намекнул, что так будет не все время, поскольку в Украине нужно будет провести выборы.

"На каком-то этапе также нужно иметь выборы", — добавил Трамп.

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