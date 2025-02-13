logo

BTC/USD

95990.84

ETH/USD

2647.08

LTC/USD

120.12

USD/UAH

41.99

EUR/UAH

43.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин не выиграл: Трамп сделал заявление о помощи Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин не выиграл: Трамп сделал заявление о помощи Украине

Президент США намекнул, что Украине придется уступать территории

сегодня, 11:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил о договоренности с российским диктатором Путиным начать переговоры о прекращении войны и при этом заверил, что продолжит помогать Украине, иначе "Путин бы подумал, что он выиграл". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Голос Америки".

Путин не выиграл: Трамп сделал заявление о помощи Украине

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Мы будем это делать столько, сколько нужно, потому что мы не хотим, чтобы произошло что-то другое, но Путин сейчас хочет мира", — высказался Трамп.

После телефонных разговоров с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, Трамп сказал, что дата встречи с главой Кремля еще не определена, но встречи состоятся "и здесь, и там". А первые переговоры пройдут, вероятно, в Саудовской Аравии в "не слишком отдаленном будущем".

"Первый раз мы встретимся в Саудовской Аравии, посмотрим, удастся ли нам что-то сделать. Но мы хотим закончить эту войну. Эта война – это катастрофа, действительно ужасная", — высказал свое мнение американский президент.

В связи с этим он детализировал, что, послушав Зеленского и Путина, он сделал вывод, что оба хотят, чтобы война закончилась длительным миром и не возобновилась потом.

"... Думаю, что мы, вероятно, в какой-то момент достигнем прекращения огня в недалеком будущем", — спрогнозировал Трамп.

На вопрос о том, примет ли участие во встрече президент Украины Владимир Зеленский, Трамп ответил, что сначала нужно провести первую встречу, а потом уже смотреть, что можно сделать относительно второй встречи. 

Дональд Трамп добавил, что видит Владимира Зеленского вовлеченным в переговорный процесс, но намекнул, что так будет не все время, поскольку в Украине нужно будет провести выборы. 

"На каком-то этапе также нужно иметь выборы", — добавил Трамп.

Читайте также на портале "Комментарии" — согласился ли Путин на ряд компромиссов после разговора с Трампом: в США дали ответ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.holosameryky.com/a/trump-pro-perehovory-z-putinym/7973191.html
Теги:

Новости

Все новости