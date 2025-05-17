Путин не рассчитывал, что Украина согласится: стала известна главная цель переговоров в Стамбуле

Позади переговоры Украины и России в Стамбуле. К ним долго готовились. О них много говорили. Однако, каков главный их результат? Почему они ничего не изменили? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Все участники исполнили свою роль в театре одного зрителя

Политический обозреватель нардеп Николай Княжицкий считает, что главный результат этого раунда российско-украинских переговоров в Турции состоит в том, что все участники исполнили свою роль в театре одного зрителя.

"Очевидно, что требование добровольно сдать Запорожье, Херсон и кучу других наших городов прямо рассчитано только на то, чтобы мы не согласились. И на это невозможно согласиться. Ведь если сегодня так можно с Херсоном, то завтра это можно будет с Таллинном, Варшавой и Берлином, Аляской и японскими островами", – отметил политик.

По его мнению, этим процессом Россия хочет приучить мир относиться серьезно к любым своим фантазиям, даже самым безумным, и что мясной штурм российских ЗЭК является еще одним инструментом российской дипломатии, с помощью которого Путин хочет вписать себя в учебники российской истории будущего.

Стамбул кардинально ничего не меняет

Журналист, телеведущий, блоггер Остап Дроздов считает, что Стамбул кардинально ничего не меняет. Все игроки играют ту же игру. Ни одна позиция, кроме Америки, не претерпела существенных корректив, поэтому очередной раунд "хотелок" сильнейшего врага, на которые не может согласиться жертва, мало что решает.

"Чтобы пат вышел на качественно другой виток, должно произойти смена исходных позиций. Россия их менять не будет, потому что она в переговоры входит как побеждающая по ходу сторона. Прорыв произойдет только тогда, когда скорректируются позиции жертвы. А этого не произойдет, пока война является залогом пожизненного пребывания у власти всех элит – так после разговоров с путиным скажет Трамп с грозно нахмуренным лбом, когда увидит, что инициированная им тема прекращения войны упирается в нежелание терять территории при одновременном осознании невозможности отвоевать их", — отметил журналист.

По его словам, пока не произойдет акцептация неизбежности территориальных потерь, до тех пор вся страна до третьего колена будет находиться в лапах бесцельной войны сугубо оборонного формата, а все "пляски" вокруг переговоров будут тратой времени в интересах врага. Именно ему выгодно продолжение войны, в которую скорее северокорейцы включатся, чем кто-либо за нас. В таких условиях войну прекратить может только третья сторона ценой вламывания самого слабого из игроков.

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