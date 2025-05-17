Путин не рассчитывал, что Украина согласится: стала известна главная цель переговоров в Стамбуле

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Кравцев Сергей
Позади переговоры Украины и России в Стамбуле. К ним долго готовились. О них много говорили. Однако, каков главный их результат? Почему они ничего не изменили? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Политический обозреватель нардеп Николай Княжицкий считает, что главный результат этого раунда российско-украинских переговоров в Турции состоит в том, что все участники исполнили свою роль в театре одного зрителя.
По его мнению, этим процессом Россия хочет приучить мир относиться серьезно к любым своим фантазиям, даже самым безумным, и что мясной штурм российских ЗЭК является еще одним инструментом российской дипломатии, с помощью которого Путин хочет вписать себя в учебники российской истории будущего.
Журналист, телеведущий, блоггер Остап Дроздов считает, что Стамбул кардинально ничего не меняет. Все игроки играют ту же игру. Ни одна позиция, кроме Америки, не претерпела существенных корректив, поэтому очередной раунд "хотелок" сильнейшего врага, на которые не может согласиться жертва, мало что решает.
По его словам, пока не произойдет акцептация неизбежности территориальных потерь, до тех пор вся страна до третьего колена будет находиться в лапах бесцельной войны сугубо оборонного формата, а все "пляски" вокруг переговоров будут тратой времени в интересах врага. Именно ему выгодно продолжение войны, в которую скорее северокорейцы включатся, чем кто-либо за нас. В таких условиях войну прекратить может только третья сторона ценой вламывания самого слабого из игроков.
Читайте на портале "Комментарии" — появились все ультимативные требования России на переговорах с Украиной.
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