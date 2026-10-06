Украинская армия сейчас находится в одной из сильнейших позиций за последние годы, поэтому Россия все больше смещает акцент на удары по украинскому тылу. Такую оценку озвучил ветеран российско-украинской войны, экскомандир роты батальона "Айдар" и директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире Radio NV.

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По его словам, усиление атак по тыловым объектам Украины является закономерной реакцией России на изменения непосредственно на фронте. Если ранее тыловые местности могли рассматриваться как второстепенное направление, то сейчас они практически стали одной из основных целей русских ударов.

Дикий отметил, что нынешняя ситуация на фронте является результатом не кратковременного успеха, а системных изменений в управлении украинскими войсками. По его мнению, у украинской армии сейчас лучшие позиции за последние годы — по меньшей мере после Курской операции, а возможно, даже после неудачного контрнаступления 2023 года.

Отдельно эксперт обратил внимание на операцию "Вивальди" Третьего армейского корпуса ВСУ на Лиманском направлении на севере Донецкой области. Он назвал ее примером боевых действий оперативного уровня, в ходе которых украинские военные отрабатывают новые подходы к ведению войны.

В частности, речь идет о взаимодействии разных родов войск, более широком применении роботизированных систем, а также новой модели штурмовых действий. Пехота, по словам Дикого, заходит на позиции уже после работы дронов, а не одновременно с ними или перед ними. Кроме того, усовершенствуются управление и связь.

Эксперт считает, что эти изменения фактически формируют новую структуру украинской армии, отвечающую характеру войны XXI века и современным вызовам.

Портал "Комментарии" уже писал, что планы кремлевского диктатора Владимира Путина относительно Украины могут потерпеть крах, а уже весной станет понятнее, когда и при каких условиях может завершиться война. Такое мнение высказал командир батальона беспилотных систем 151 отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука".