Путін не пробачить Україні найсильнішого приниження у війні: розкрито страшний план диктатора

Українська армія зараз перебуває в одній із найсильніших позицій за останні роки, тому Росія дедалі більше зміщує акцент на удари по українському тилу. Таку оцінку озвучив ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар" та директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий в ефірі Radio NV.

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За його словами, посилення атак по тилових об’єктах України є закономірною реакцією Росії на зміни безпосередньо на фронті. Якщо раніше тилові території могли розглядатися як другорядний напрямок, то тепер вони фактично стали однією з головних цілей російських ударів.

Дикий наголосив, що нинішня ситуація на фронті є результатом не короткочасного успіху, а системних змін в управлінні українськими військами. На його думку, українська армія нині має найкращі позиції за останні роки — щонайменше після Курської операції, а можливо, навіть після невдалого контрнаступу 2023 року.

Окремо експерт звернув увагу на операцію "Вівальді" Третього армійського корпусу ЗСУ на Лиманському напрямку на півночі Донецької області. Він назвав її прикладом бойових дій оперативного рівня, під час яких українські військові відпрацьовують нові підходи до ведення війни.

Зокрема, йдеться про взаємодію різних родів військ, ширше застосування роботизованих систем, а також нову модель штурмових дій. Піхота, за словами Дикого, заходить на позиції вже після роботи дронів, а не одночасно з ними чи перед ними. Крім того, удосконалюються управління та зв’язок.

Експерт вважає, що ці зміни фактично формують нову структуру української армії, яка відповідає характеру війни XXI століття та сучасним викликам.

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