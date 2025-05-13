Путин не прекратил огонь в Украине: почему Запад так и не ввел обещанные санкции против РФ

Европейские лидеры, которые выставляли путинскому режиму ультиматумы, готовы подождать до возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в Турции, прежде чем подталкивать США к введению новых санкций против Москвы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Bloomberg.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"По данным источников, американская сторона хочет дать возможность провести переговоры между Россией и Украиной в четверг, прежде чем усиливать давление на Путина", — пишет издание.

В то же время, если Путин откажется от встречи с Зеленским или Россия не согласится на немедленное и безоговорочное прекращение огня в четверг, европейские лидеры будут призывать президента Дональда Трампа выполнить свои обещания и ввести санкции против Москвы.

Администрация Дональда Трампа ранее подготовила варианты усиления экономического давления на Россию. Трамп заявлял, что "США и их партнеры введут дополнительные санкции", если перемирие не будет соблюдаться.

В то же время в беседах между американскими и европейскими чиновниками в понедельник американская сторона не дала четкого ответа, готова ли она по-прежнему вводить санкции против России, если нападения продолжатся на этой неделе, или что она будет делать, если Путин откажется от встречи с Зеленским и продолжит нападать на Украину.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский вынужден был согласиться на участие в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Стамбуле 15 мая. Причиной такого решения стало нежелание оскорбить президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает The Guardian.

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