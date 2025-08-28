Путин не остановит войну в Украине: Politico назвало главные причины

Как бы кто не пугал РФ усилением санкционного давления, путинский режим выигрывает вдвойне от продолжения боевых действий. Ведь это серьезно ослабляет европейские страны, испытывающие финансовые трудности, и угрожает разрушить и без того хрупкий трансатлантический альянс. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Politico.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Ослабленный, отвлечённый и расколотый Запад выгоден и союзнику Путина – Си Цзиньпину, который прикидывает, как и когда "проглотить" Тайвань", — говорится статье.

Журналисты отмечают, также учитывая серьёзную нехватку личного состава в Украине, всегда остаётся вероятность прорыва на фронте, который Украина может не суметь отыграть назад. Иными словами, для Путина продолжение войны может принести больше: больше территорий, такие "гарантии безопасности" от Запада, которые окажутся пустышкой, и ограничение численности украинской армии после войны. Всё это создаст удобный плацдарм для возобновления российской агрессии в будущем, в момент, который выберет Москва.

Российский диктатор "хочет кастрированную Украину, неспособную выдерживать военное давление. Все это понимают, кроме Трампа, отметила бывший спецсоветник Трампа по России Фиона Хилл. Именно поэтому Кремль запутывает госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в деталях и бесконечных осложнениях – говорит о "коренных причинах" войны, засыпает отговорками и отвлечениями и так далее. И при этом россияне постоянно выставляют виноватым президента Украины Владимира Зеленского за отсутствие прогресса в прекращении войны.

Дмитрий Песков на брифинге в Кремле рассказал, что Москва якобы склонна закончить войну в Украине мирным путем.



