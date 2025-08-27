В Кремле рассказали о планах закончить войну в Украине

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы планирует окончание войны благодаря мирным политико-дипломатическим средствам. По его словам, в урегулировании войны в Украине могут помочь усилия президента США Дональда Трампа.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков на брифинге в Кремле рассказал, что Москва якобы склонна закончить войну в Украине мирным путем.

"Российская сторона сохраняет свое настроение на урегулирование украинского конфликта преимущественно мирными политико-дипломатическими средствами", — сказал Песков, повторив типичные заявления российской пропаганды.

По его словам, чтобы мирные средства смогли привести к миру, для этого также нужны взаимные шаги со стороны Украины.

Также Песков заявил, что в Кремле ожидают продолжения деятельности Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Украине. Представитель Путина считает, что американский лидер может способствовать окончанию войны.

"Мы высоко ценим и также надеемся, что будут продолжены миротворческие, посреднические усилия со стороны президента Соединенных Штатов", – добавил Песков.

Отметим, что, несмотря на заявления Пескова о желании дипломатически закончить войну в Украине, Россия не идет на уступки и дальше выдвигает ультимативные требования Киеву. В свою очередь Украина согласилась еще в марте на инициативу США о прекращении огня. Кроме того, Трамп в августе анонсировал встречу Зеленского и Путина. Эту идею президент Украины принял, тогда как российский диктатор в очередной раз отверг.

На Западе считают, что это типичная тактика России затягивать время, чтобы продлить войну против Украины и избежать давления со стороны США.

