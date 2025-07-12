По состоянию на начало июля 2025 года к боевым действиям в Украине путинский режим привлек наземную группировку Вооруженных сил численностью более 700 тысяч военных. Это на 60 тысяч больше, чем было в мае этого же года. Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Также, как проинформировали во внешней разведке, к выполнению задач на временно оккупированных территориях Украины и в приграничных районах Брянской, Курской и Белгородской областей РФ привлечены подразделения Росгвардии общей численностью до 35 тысяч человек.

При этом по данным главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского, по состоянию на середину мая 2025 года против Украины воевало до 640 оккупантов. А в марте, заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий сообщал, что Россия привлекла к войне в Украине более 620 000 военных. В ноябре 2024 года группировка оккупантов имела в своем составе 580 000 человек.

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Также издание "Комментарии" сообщало – европейские лидеры сменили тактику поведения с президентом США Дональдом Трампом. Теперь они использовали лесть и давление. Все это в итоге создало импульс в вопросе новых санкций против РФ. Новый подход европейских лидеров истощил терпение Трампа в отношении Путина. И после нескольких месяцев телефонных разговоров между ними, надежды на то, что Трамп сможет добиться перемирия в Украине, иссякли. Об этом пишет New York Times (NYT).



