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Путин не будет атаковать АЭС: генерал-лейтенант назвал другие цели президента России

Украинский военный рассказал, будет ли президент России Владимир Путин атаковать украинские АЭС.

сегодня, 16:30
Автор:
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Slava Kot
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Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко утверждает, что украинские атомные станции сейчас хорошо защищены, поэтому Путин будет сосредоточен на другом объекте – оккупированной Запорожской АЭС. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Романенко для издания Obozrevatel.

Путин не будет атаковать АЭС: генерал-лейтенант назвал другие цели президента России

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

По словам украинского военного, Путин не будет рисковать и атаковать атомные электростанции в Украине, которые находятся под усиленной защитой.


"В условиях текущей конвенционной войны, я думаю, Путин не пойдет на удары по АЭС", — утверждает Игорь Романенко и добавляет, что "они хорошо защищены".

Зато генерал-майор считает, что у российского диктора есть планы по Запорожской АЭС.

"Он будет играть вокруг уже захваченной Запорожской АЭС, но наносить удары по таким объектам не будет", — отмечает бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, однако указывает на "вероятность каких-либо случайных обстоятельств или организации провокаций".

По словам Игоря Романенко, Россия может подготовить операцию под чужим флагом и обвинить Украину в атаке на Запорожскую атомную станцию или на атомные объекты на территории РФ. В частности, генерал-майор приводит пример, когда российские СМИ заявляли, что украинские дроны были сбиты и якобы должны атаковать российскую АЭС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на информацию о решении Путина по выборам в 2024 году.

Также "Комментарии" писали о коротком заявлении спикера Кремля Дмитрия Пескова, который рассказал, есть ли у президента России Владимира Путина двойники. В последнее время все больше в сети распространилось слухи о плохом состоянии президента РФ и возможной его смерти.



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Источник: https://war.obozrevatel.com/ukr/vijna-stala-pozitsijnoyu-tse-vigidno-kremlyu-intervyu-z-generalom-romanenkom.htm
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