Путин не будет атаковать АЭС: генерал-лейтенант назвал другие цели президента России

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко утверждает, что украинские атомные станции сейчас хорошо защищены, поэтому Путин будет сосредоточен на другом объекте – оккупированной Запорожской АЭС. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Романенко для издания Obozrevatel.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

По словам украинского военного, Путин не будет рисковать и атаковать атомные электростанции в Украине, которые находятся под усиленной защитой.

"В условиях текущей конвенционной войны, я думаю, Путин не пойдет на удары по АЭС", — утверждает Игорь Романенко и добавляет, что "они хорошо защищены".

Зато генерал-майор считает, что у российского диктора есть планы по Запорожской АЭС.

"Он будет играть вокруг уже захваченной Запорожской АЭС, но наносить удары по таким объектам не будет", — отмечает бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, однако указывает на "вероятность каких-либо случайных обстоятельств или организации провокаций".

По словам Игоря Романенко, Россия может подготовить операцию под чужим флагом и обвинить Украину в атаке на Запорожскую атомную станцию или на атомные объекты на территории РФ. В частности, генерал-майор приводит пример, когда российские СМИ заявляли, что украинские дроны были сбиты и якобы должны атаковать российскую АЭС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на информацию о решении Путина по выборам в 2024 году.

Также "Комментарии" писали о коротком заявлении спикера Кремля Дмитрия Пескова, который рассказал, есть ли у президента России Владимира Путина двойники. В последнее время все больше в сети распространилось слухи о плохом состоянии президента РФ и возможной его смерти.