Путин не будет атаковать АЭС: генерал-лейтенант назвал другие цели президента России

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Slava Kot
Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко утверждает, что украинские атомные станции сейчас хорошо защищены, поэтому Путин будет сосредоточен на другом объекте – оккупированной Запорожской АЭС. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Романенко для издания Obozrevatel.
Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников
По словам украинского военного, Путин не будет рисковать и атаковать атомные электростанции в Украине, которые находятся под усиленной защитой.
Зато генерал-майор считает, что у российского диктора есть планы по Запорожской АЭС.
По словам Игоря Романенко, Россия может подготовить операцию под чужим флагом и обвинить Украину в атаке на Запорожскую атомную станцию или на атомные объекты на территории РФ. В частности, генерал-майор приводит пример, когда российские СМИ заявляли, что украинские дроны были сбиты и якобы должны атаковать российскую АЭС.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на информацию о решении Путина по выборам в 2024 году.
Также "Комментарии" писали о коротком заявлении спикера Кремля Дмитрия Пескова, который рассказал, есть ли у президента России Владимира Путина двойники. В последнее время все больше в сети распространилось слухи о плохом состоянии президента РФ и возможной его смерти.
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