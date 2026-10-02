Путин навсегда "замкнет" Киев: эксперт предостерег о катастрофическом плане Кремля уже скоро

Россия может пытаться реализовать комплексный сценарий давления на Киев, целью которого является не только нанесение вреда критической инфраструктуре, но и создание условий для гуманитарного кризиса и усиления социального напряжения. Об этом заявил военный аналитик Дмитрий Снегирев.

Фото: из открытых источников

По его словам, речь идет о возможном сочетании ударов по разным объектам городской инфраструктуры. В частности, атаки на энергетическую систему могут привести к перебоям с электроснабжением, водой и работой канализационных систем. Одновременно удары по составам способны создать дополнительные риски поставки продуктов питания и медикаментов.

Отдельным элементом такого сценария могут стать атаки по транспортной инфраструктуре. Удары по мостам, железнодорожным объектам и автозаправочным станциям, по оценке эксперта, способны усложнить передвижение людей и выезд из города.

"РФ может пытаться "запереть" Киев, чтобы спровоцировать гуманитарный кризис и социальный взрыв", — отметил Снегирев.

Он пояснил, что при одновременном влиянии на энергетику, логистику и транспорт в столице могут возникнуть значительные трудности с обеспечением населения базовыми потребностями. В такой ситуации миллионы жителей Киева могут оказаться в условиях ограниченной мобильности и перебоев с необходимыми услугами.

По мнению аналитика, именно комплексность возможных ударов является ключевой особенностью такого сценария. Речь идет не об отдельных атаках на конкретные объекты, а об одновременном создании проблем в нескольких критически важных сферах.

Снегирев подчеркнул, что таким образом Россия может рассчитывать на рост социальной напряженности. В то же время, озвученный им сценарий является оценкой возможных действий РФ, а не подтверждением того, что именно такой план уже реализуется.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что Европейская комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина вряд ли сможет стать членом Европейского Союза уже в следующем году. Об этом она рассказала в интервью итальянскому изданию Corriere, комментируя перспективы евроинтеграции Украины.