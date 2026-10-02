Путін назавжди "замкне" Київ: експерт застеріг про катастрофічний план Кремля вже скоро

Росія може намагатися реалізувати комплексний сценарій тиску на Київ, метою якого є не лише завдання шкоди критичній інфраструктурі, а й створення умов для гуманітарної кризи та посилення соціальної напруги. Про це заявив військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.

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За його словами, йдеться про можливе поєднання ударів по різних об’єктах міської інфраструктури. Зокрема, атаки на енергетичну систему можуть призвести до перебоїв із електропостачанням, водою та роботою каналізаційних систем. Одночасно удари по складах здатні створити додаткові ризики для постачання продуктів харчування та медикаментів.

Окремим елементом такого сценарію можуть стати атаки по транспортній інфраструктурі. Удари по мостах, залізничних об’єктах та автозаправних станціях, за оцінкою експерта, здатні ускладнити пересування людей і виїзд із міста.

"РФ може намагатися “замкнути” Київ, щоб спровокувати гуманітарну кризу та соціальний вибух", — зазначив Снєгирьов.

Він пояснив, що за одночасного впливу на енергетику, логістику та транспорт у столиці можуть виникнути значні труднощі із забезпеченням населення базовими потребами. У такій ситуації мільйони мешканців Києва потенційно можуть опинитися в умовах обмеженої мобільності та перебоїв із необхідними послугами.

На думку аналітика, саме комплексність можливих ударів є ключовою особливістю такого сценарію. Йдеться не про окремі атаки на конкретні об’єкти, а про одночасне створення проблем у кількох критично важливих сферах.

Снєгирьов наголосив, що таким чином Росія може розраховувати на зростання соціальної напруги. Водночас озвучений ним сценарій є оцінкою можливих дій РФ, а не підтвердженням того, що саме такий план уже реалізується.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Україна навряд чи зможе стати членом Європейського Союзу вже наступного року. Про це вона розповіла в інтерв’ю італійському виданню Corriere, коментуючи перспективи євроінтеграції України.