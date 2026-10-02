Путин нашел худший вариант усиления террора в Украине: озвучена впечатляющая цель диктатора

Россия может усилить террор против Украины уже в ноябре-декабре. Кремль, по словам политолога и партнера агентства по правительственным связям Good Politics Максима Джигуна, может использовать массированные атаки как инструмент дестабилизации ситуации и давления на международное сообщество.

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Эксперт отметил, что украинские чиновники ранее сообщали о возможном плане России по расшатыванию ситуации в Украине. По его словам, наибольшая активность РФ может прийтись именно на последние месяцы года.

"Мы слышали много данных от западных изданий, которые ссылаются на украинских чиновников, что у россиян есть четкий план по тому, как расшатывать ситуацию в Украине, и что наибольшая активность должна в ноябре-декабре быть", – сказал политолог.

Джигун также обратил внимание на то, что российское руководство, по его мнению, нередко усугубляет удары накануне крупных международных событий. Таким образом Москва стремится оставаться в центре внимания и формировать повестку дня вокруг войны.

"Путин, обычно обстреливающий украинские города перед крупными международными мероприятиями — от ООН до встреч Зеленского с Трампом, с европейскими партнерами — это стало уже практикой, для того чтобы все говорили о нем", — отметил Джигун.

В то же время, политолог призвал Украину готовиться к возможному ухудшению ситуации. По его словам, обществу следует учитывать самый плохой сценарий, но в то же время полагаться на украинские Силы обороны.

"Поэтому я думаю, что, к сожалению, нужно готовиться к самому худшему, но надеяться, как всегда, на Силы обороны", — подытожил Джигун.



Портал "Комментарии" уже писал , что Украине придется готовиться к длительному периоду противостояния с Россией, поскольку быстрого и окончательного завершения конфликта может не быть. Такое мнение высказал политический обозреватель Виталий Портников, говоря о перспективах Украины и адаптации общества к войне.