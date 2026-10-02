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Путін знайшов найгірший варіант посилення терору в Україні: озвучено приголомшливу мету диктатора

За словами політолога, Кремль може використовувати нову хвилю ударів для розхитування ситуації в Україні та привернення уваги міжнародної спільноти

2 жовтня 2026, 10:30
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Клименко Елена

Росія може посилити терор проти України вже в листопаді-грудні. Кремль, за словами політолога та партнера агенції з урядових зв’язків Good Politics Максима Джигуна, може використовувати масовані атаки як інструмент для дестабілізації ситуації та тиску на міжнародну спільноту.

Путін знайшов найгірший варіант посилення терору в Україні: озвучено приголомшливу мету диктатора

Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначив, що українські високопосадовці раніше повідомляли про можливий план Росії щодо розхитування ситуації в Україні. За його словами, найбільша активність РФ може припасти саме на останні місяці року.

"Ми чули багато даних від західних видань, які посилаються на українських високопосадовців, що в росіян є чіткий план по тому, як розхитувати ситуацію в Україні, і що найбільша активність має в листопаді-грудні бути", – сказав політолог. 

Джигун також звернув увагу на те, що російське керівництво, на його думку, нерідко посилює удари напередодні великих міжнародних подій. Таким чином Москва прагне залишатися в центрі уваги та формувати порядок денний навколо війни.

"Путін, який зазвичай обстрілює українські міста перед великими міжнародними заходами – від ООН до зустрічей Зеленського із Трампом, із європейськими партнерами – це стало вже практикою, для того щоб всі говорили про нього", – зазначив Джигун.

Водночас політолог закликав Україну готуватися до можливого погіршення ситуації. За його словами, суспільству варто враховувати найгірший сценарій, але водночас покладатися на українські Сили оборони. 

"Тому я думаю, що, на жаль, треба готуватися до найгіршого, але сподіватися, як завжди, на Сили оборони", – підсумував Джигун. 

Портал "Коментарі" вже писав, що Україні доведеться готуватися до тривалого періоду протистояння з Росією, оскільки швидкого та остаточного завершення конфлікту може не бути. Таку думку висловив політичний оглядач Віталій Портников, говорячи про перспективи України та адаптацію суспільства до війни.



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