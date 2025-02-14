Путин наращивает армию: какие последствия для Украины, сколько еще есть пушечного мяса

Российский диктатор Владимир Путин никак не демонстрирует, что он готов к переговорам. Это подтверждает то, что он пытается наращивать свою армию, словно готовясь к новому витку эскалации. Какие могут быть последствия для Украины? Какой объем мобилизационного ресурса России? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Машина войны Путина не справляется

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики Стратегия XXI Павел Лакийчук заявил в эфире телемарафона, что РФ в 2025 году планируют мобилизовать 150 тыс. человек на войну против Украины. Такая численность компенсирует потери противника.

Эксперт отметил, что цифра в 150 тыс. названная президентом Украины Владимиром Зеленским коррелируется с той, что была озвучена кремлевским диктатором Владимиром Путиным в декабре 2024 года и соответствует оптимистичным прогнозам оккупантов.

"Путин и его министр Белоусов (министр обороны РФ – ред.) в унисон говорили, что довольны вроде бы темпами мобилизации — темпами набора нового мяса на войну с Украиной в 2024 году. И эти же темпы они пытаются сохранить в 2025 году. Это свидетельствует о том, что россияне не собираются сворачивать с направления на конфронтацию и планируют продолжать давление на Украину, планируют продолжать войну", — сказал Лакийчук.

Он также оценил, поможет ли это обеспечить противнику решающее преимущество.

"Сказать сложно. Цифры, которые звучат – от 120, 160, 170 тыс., вместе, возможно, с северокорейскими, белорусскими, возможно и с другими наемниками, это темп примерно 10 тыс. в месяц военнослужащих, которые максимально может пропустить российская мобилизационная машина", — пояснил эксперт.

По его словам, надо сравнить это с количеством потерь противника за последние месяцы. Тогда, по мнению специалиста, получается, что 150 тыс. это примерно компенсация потерь на поле боя без серьезного наращивания резервов.

"Нельзя сказать, что это хорошая новость, но это — не то, что хотел бы Путин. Значит его машина войны не справляется, с теми задачами, которые перед ней ставятся", — отметил Лакийчук.

У РФ нет безлимита в людях

Военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире "Radio NV" рассказал, что для того, чтобы избежать протестов, россияне пытаются набирать добровольцев через контракты, предлагая им большие выплаты. Однако это не может продолжаться бесконечно.

"Для людей, которые подписывают контракт, есть единовременные выплаты. Большими деньгами человека можно побудить это делать. Но это не бесконечно. Ресурсов финансовых у россиян не хватит. Если приходится поднимать финансовое вознаграждение, то желающих становится меньше. И, чтобы их держать на определенном уровне, надо снова поднимать выплату. Но сколько ее можно поднимать, тоже есть определенные разумные ограничения", — отметил Гетьман.

Он добавил, что сейчас РФ пытается в основном набирать людей в тюрьмах или депрессивных регионах. Это делается для того, чтобы в крупных городах была незаметна мобилизация и потери РФ.

"Это не безлимит, тоже есть определенные ограничения. Рано или поздно, если не будет большой помощи от КНДР, привлекать людей из крупных городов. А там и потери, и мобилизация – они станут заметными, не так как сейчас. Если начнется массовая мобилизация на РФ, они это почувствуют", — добавил Гетьман.

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