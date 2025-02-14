Путин наращивает армию: какие последствия для Украины, сколько еще есть пушечного мяса

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин никак не демонстрирует, что он готов к переговорам. Это подтверждает то, что он пытается наращивать свою армию, словно готовясь к новому витку эскалации. Какие могут быть последствия для Украины? Какой объем мобилизационного ресурса России? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики Стратегия XXI Павел Лакийчук заявил в эфире телемарафона, что РФ в 2025 году планируют мобилизовать 150 тыс. человек на войну против Украины. Такая численность компенсирует потери противника.
Эксперт отметил, что цифра в 150 тыс. названная президентом Украины Владимиром Зеленским коррелируется с той, что была озвучена кремлевским диктатором Владимиром Путиным в декабре 2024 года и соответствует оптимистичным прогнозам оккупантов.
Он также оценил, поможет ли это обеспечить противнику решающее преимущество.
По его словам, надо сравнить это с количеством потерь противника за последние месяцы. Тогда, по мнению специалиста, получается, что 150 тыс. это примерно компенсация потерь на поле боя без серьезного наращивания резервов.
Военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире "Radio NV" рассказал, что для того, чтобы избежать протестов, россияне пытаются набирать добровольцев через контракты, предлагая им большие выплаты. Однако это не может продолжаться бесконечно.
Он добавил, что сейчас РФ пытается в основном набирать людей в тюрьмах или депрессивных регионах. Это делается для того, чтобы в крупных городах была незаметна мобилизация и потери РФ.
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