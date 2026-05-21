"Путин находился в роли просителя": дипломат объяснил, как Си на весь мир жестко унизил диктатора

Российский диктатор Владимир Путин совершил официальный визит в Китай, во время которого его встреча с лидером КНР привлекла большое внимание из-за визуальных деталей и поведенческих нюансов. На обнародованных кадрах, как отмечается, можно заметить разницу в манере держаться обоих политиков, что дало повод для разных интерпретаций их взаимоотношений.

Историк, политик и дипломат Роман Бессмертный обратил внимание на то, что физическая и поведенческая контрастность между Путиным и Си Цзиньпином очевидна. По его словам, протоколисты допустили ошибку, позволив снимать встречу с слишком близкого расстояния, из-за чего Путин выглядел в кадре значительно менее уверенно.

"Путин там выглядит так, словно смотрит на своего хозяина", — подчеркнул он, описывая общее впечатление от визуального ряда.

Отдельно Бессмертный отметил поведение российского лидера во время переговоров. Он отметил, что жесты Путина выглядели демонстративными и направленными на подчеркивание приверженности китайскому руководителю.

"Посмотрите на его жесты. Не говорю уже о жестикуляции рук. Четко видно, что Путин находится в роли просителя. Российский "царь" всегда пытается доминировать в диалоге. А здесь он выстроился как школьник. А Си расслабленно стоит. Путин демонстрирует второсортность", — отметил дипломат.

Показательным, по мнению эксперта, было и поведение Си Цзиньпина во время совместного выступления перед прессой. Он сознательно сохранял дистанцию, особенно когда говорил Путин.

"Си Цзиньпин все время как-то гас в этот момент. Это показывает, что он начинает сторониться Путина, как заразного. Конечно, Си продолжает говорить о Путине как о союзнике и партнере, но чувствуется, что хочет держать дистанцию от него", — считает Бессмертный.

