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Путин нацелился еще на одну область: где РФ готовится к массированным штурмам с бронетехникой

Россияне готовятся к наступлениям на Запорожье

сегодня, 08:00
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Кравцев Сергей

В последнее время горячее всего было в Донецкой области, где российские войска ценой неимоверных потерь, но продвигаются вперед. Российские оккупационные войска на Времовском направлении Запорожской области готовятся к наступлению на бронированной технике. Штурмовые группы пехоты будут атаковать с огневой поддержкой. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью LIGA.net рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

Путин нацелился еще на одну область: где РФ готовится к массированным штурмам с бронетехникой

Российские военные. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, применение бронетехники для поддержки живой силы планируется в районе Приютного и Левадного Запорожской области. Соответствующие учения враг уже провел на одном из полигонов на временно оккупированной территории Запорожской области. Кроме того, захватчики готовятся активнее вести боевые действия под прикрытием дронов и применением различных антитепловизионных плащей.

"В современной войне техника – это не панацея. Она достаточно уязвима в современных боевых условиях, поэтому она не всегда эффективна. Тем более на юге, где линия боевого столкновения фактически проходит по степной зоне, технику далеко видно и по ней легче отрабатывать дронами или артиллерией", — успокоил спикер.

В то же время, уточнил Волошин, российские оккупанты продолжают использовать багги и мотоциклы для быстрого передвижения между позициями и доставки личного состава и определенных видов вооружения. Это позволяет также противнику быстро передвигаться и не подрываться на минных полях. Однако по ним эффективно отрабатывают беспилотники ВСУ.

Читайте также на портале "Комментарии" — ключевой фактор, который позволяет россиянам продолжать наступать на поле боя, это тотальное преимущество в ресурсах. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Радио Свобода" заявил народный депутат от "Голоса" Роман Костенко. 




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