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Фронт рушится: в Раде рассказали, почему не удается остановить наступление России

Нардеп Роман Костенко указал на ключевые проблемы

сегодня, 12:21
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Кравцев Сергей

Ключевой фактор, который позволяет россиянам продолжать наступать на поле боя, это тотальное преимущество в ресурсах. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Радио Свобода" заявил народный депутат от "Голоса" Роман Костенко. 

Фронт рушится: в Раде рассказали, почему не удается остановить наступление России

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"На данный момент мы проигрываем на поле боя в плане того, что противник превосходит нас ресурсами и наступает. И у нас нет устойчивой обороны. К сожалению, много факторов — это и ошибки в управлении, и вопрос отсутствия нормального количества ресурса. А мы с начала войны не были им обеспечены на более, чем 50%", — отметил парламентарий.

Роман Костенко также обратил внимание, что, если не вынести правильные уроки с проблемными вопросами с невовремя вырытыми фортификациями, то ситуация станет еще фатальнее.  

В то же время нардеп добавил, что говорить о том, что Украина уже проиграла на поле боя не стоит, поскольку враг "просто имеет инициативу и преимущество".

"Таким образом последствия в войне, когда ты имеешь инициативу и преимущество, ты наступаешь, ты побеждаешь. Но это не трагедия. Это говорит о том, что мы должны вносить изменения. В частности, в систему управления, о которой все говорят", – высказался политик.

По словам Романа Костенко, сейчас даже противник понял, что надо переходить на соединения, объединения, корпуса, делегировать больше полномочий на эти структуры. Это важный вопрос, который, если не решить, то это может закончиться трагически

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