Путин на переговорах будет торговаться о разделе Украины: почему Москва подымает эту идею

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Кравцев Сергей
На выборах Украину уже пыталась разделить на три сорта. Ничего не изменилось. Как тогда, так и сейчас это кремлевский вброс, который лишний раз подчеркивает – война между Россией и Украиной началась не из-за Майдана или еще каких-то событий, в частности стремления Украины вступить в НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом в эксклюзивном интервью нашему порталу рассказал председатель Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший заместитель председателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Эксперт говорит, что это глубинные идеи Кремля, суть которых сводилась к одному – разрушение украинского государства. Москва к этому стремилась фактически с первого дня украинской независимости.
Андрей Сенченко отмечает, что второй важный момент – это то, что данное распределение Украины – это обычная кремлевская технология, когда, если проводить параллели, они захватили вашу квартиру и потом сказали, что одна комната их. Во второй будут жить их друзья. А третья – спорная. И, кто там будет жить, они будут обсуждать с кем-то из желающих.
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