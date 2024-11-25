Путин на переговорах будет торговаться о разделе Украины: почему Москва подымает эту идею

На выборах Украину уже пыталась разделить на три сорта. Ничего не изменилось. Как тогда, так и сейчас это кремлевский вброс, который лишний раз подчеркивает – война между Россией и Украиной началась не из-за Майдана или еще каких-то событий, в частности стремления Украины вступить в НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом в эксклюзивном интервью нашему порталу рассказал председатель Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший заместитель председателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Эксперт говорит, что это глубинные идеи Кремля, суть которых сводилась к одному – разрушение украинского государства. Москва к этому стремилась фактически с первого дня украинской независимости.

"Просто, условно говоря, глубоко пьющий Ельцин, поддерживая определенные отношения с Кучмой, возможно, не обострял эти вопросы. Чего нельзя сказать о ФСБшной братве, у которой в мозгах всегда были планы по разрушению Украины", – отметил эксперт.

Андрей Сенченко отмечает, что второй важный момент – это то, что данное распределение Украины – это обычная кремлевская технология, когда, если проводить параллели, они захватили вашу квартиру и потом сказали, что одна комната их. Во второй будут жить их друзья. А третья – спорная. И, кто там будет жить, они будут обсуждать с кем-то из желающих.

"Это, условно говоря, первая переговорная позиция россиян. И уже в процессе переговоров они, возможно, скажут, что, мол, хорошо оставьте себе уже спорную территорию. Типа это некий компромисс. Поэтому, я думаю, что сейчас украинские власти занимают достаточно последовательную позицию, которая заключается в том, что никаких компромиссов за счет территории Украины быть не может. И в этом власть полностью разделяет мнение украинского народа. Потому что любые другие варианты или компромиссы, или временная приостановка огня – это очередной шаг по помощи Кремлю по полному уничтожению Украины", – прокомментировал эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему РФ продвигает "карту" с разделом Украины: может ли она обсуждаться на переговорах.



