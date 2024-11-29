Путин может успеть ударить тактическим ядерным оружием: как отреагирует Трамп

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Ткачик Олеся
Все заявления кремлевского диктатора Владимира Путина по поводу "мощности" ракеты "Орешник" выглядят как соревнования – кто кого "заставит в мир", считает политтехнолог Алексей Голобуцкий. Дело в том, подчеркивает эксперт, что со стороны нескольких возможных представителей будущей администрации Трампа прозвучали в разных вариациях намерения "заставить Москву к переговорам и миру". В результате Путин, похоже, сам решил продемонстрировать, что тоже может принудить НАТО к нужным ему действиям.
Владимир Путин
Кроме того, по его мнению, Путин рассчитывает, что "неядерная" ракета должна снять претензии от партнеров РФ – Китая и Индии. Они очень жестко предупредили, что ядерный вариант эскалации вызовет немедленную и полную изоляцию России.
Впрочем, по его словам, Путин почему-то упустил из виду европейских лидеров, вообще не касающихся ракетного формата агрессии: ЕС уже публично признал гибридные атаки Москвы (взрывные посылки через DHL, атаки на производства, разрыв кабелей с континентом, дроны над военными производствами и базами , шпионскую активность и даже привычный энергетический шантаж) именно военной угрозой. В Европе заговорили именно по этому поводу о "5 статье" Устава НАТО.
Похоже, отмечает Голобуцкий, запугивание будет иметь обратный эффект, чем ожидаемый Путиным.
При этом до инаугурации еще два месяца и Путин даже может успеть применить тактическое ядерное оружие "для большего эффекта в глазах Трампа".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин на саммите ОДКБ хвастался ракетой "Орешник".
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