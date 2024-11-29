Путин может успеть ударить тактическим ядерным оружием: как отреагирует Трамп

Все заявления кремлевского диктатора Владимира Путина по поводу "мощности" ракеты "Орешник" выглядят как соревнования – кто кого "заставит в мир", считает политтехнолог Алексей Голобуцкий. Дело в том, подчеркивает эксперт, что со стороны нескольких возможных представителей будущей администрации Трампа прозвучали в разных вариациях намерения "заставить Москву к переговорам и миру". В результате Путин, похоже, сам решил продемонстрировать, что тоже может принудить НАТО к нужным ему действиям.

Владимир Путин

"Такое впечатление, что он решил, что неядерность "Орешника" – гарантированная страховка от жесткой реакции НАТО на применение (повторное и неоднократное) баллистических ракет средней дальности. Ну, не ядерное? Не по Европе, а только по Украине? Ну так и наказывать не за что, значит. А вообще "Орешник" даже мощнее тактической ядерки — а значит, намного лучше", — отмечает Голобуцкий.

Кроме того, по его мнению, Путин рассчитывает, что "неядерная" ракета должна снять претензии от партнеров РФ – Китая и Индии. Они очень жестко предупредили, что ядерный вариант эскалации вызовет немедленную и полную изоляцию России.

"Итак, одновременно эскалация и поднимается на следующую ступеньку, и окончательный предел не пересекает. То есть, безопасно для Путина. Должно быть", — говорит эксперт.

Впрочем, по его словам, Путин почему-то упустил из виду европейских лидеров, вообще не касающихся ракетного формата агрессии: ЕС уже публично признал гибридные атаки Москвы (взрывные посылки через DHL, атаки на производства, разрыв кабелей с континентом, дроны над военными производствами и базами , шпионскую активность и даже привычный энергетический шантаж) именно военной угрозой. В Европе заговорили именно по этому поводу о "5 статье" Устава НАТО.

Похоже, отмечает Голобуцкий, запугивание будет иметь обратный эффект, чем ожидаемый Путиным.

"С другой стороны, Путин сконцентрировался преимущественно на передаче определенных сигналов именно Трампу. Возможно, остается продержаться только до инаугурации – со вступлением Трампа в должность 47 президента Путин, вероятно, перейдет к другим инструментам", — подчеркнул политтехнолог.

При этом до инаугурации еще два месяца и Путин даже может успеть применить тактическое ядерное оружие "для большего эффекта в глазах Трампа".

"Хотя на столь жесткий наезд Трамп скорее выдаст максимально резкую и жесткую реакцию. По крайней мере, так он всегда реагировал на попытки нагло наехать", — заявил Голобуцкий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин на саммите ОДКБ хвастался ракетой "Орешник".



