Путин может изменить способ ведения войны: в США назвали причину

Несмотря на то, что российский диктатор Путин пытается убедить, как свой народ, так и мировую общественность в том, что экономика РФ только выигрывает от войны против Украины, на самом деле военные усилия Кремля все больше усугубляют состояние экономику РФ. В будущем это будет создавать все более острые вызовы для способности Владимира Путина поддерживать войну в долгосрочной перспективе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Американские аналитики ссылаются на публикацию газеты The Washington Post, которая в воскресенье сообщила, что российская экономика "находится под угрозой перегрева". По данным издания, чрезмерно высокие военные расходы России стимулировали экономический рост таким образом, что заставили российские компании искусственно повышать зарплаты для удовлетворения спроса на рабочую силу, оставаясь конкурентоспособными на фоне высоких зарплат российских военных.

The Washington Post также процитировало главу Центрального банка России Эльвиру Набиуллину, которая в июле 2024 года предупредила, что рабочая сила и производственные мощности России "почти исчерпаны".

Также издание отметило, что частные российские компании стараются не отставать от зарплат российских военных и все чаще вынуждены предлагать зарплаты, которые в несколько раз превышают типичные средние показатели по отрасли.

В ISW недавно сообщали, что российские региональные власти существенно увеличивают единовременные бонусы при подписании контракта для военнослужащих-контрактников с целью поддержания темпов развертывания вооруженных сил России (примерно 30 тыс. военнослужащих в месяц). Это подчеркивает тот факт, что Россия не имеет бесконечного резерва рабочей силы и должна финансово и социально считаться с постоянно растущими затратами на пополнение потерь на фронте за счет различных путей развертывания вооруженных сил.

В ISW подробно писали о балансе, который Путин пытается достичь между удовлетворением потребностей своего провоенного ультранационалистического электората, разделяющего крайние антимигрантские настроения, а также практической необходимостью использовать труд мигрантов как в экономическом, так и в военном плане.

"Путин, скорее всего, оценивает, что объявление очередной волны частичной мобилизации или введение всеобщей мобилизации будет слишком дорогим для его режима. Поэтому он прибег к криптомобилизационным усилиям, которые, похоже, создают все большую нагрузку на российскую экономику военного времени", — отмечают в Институте изучения войны.

Аналитики ISW также убеждены, что недавнее появление северокорейских войск на территории России и сообщения об их развертывании в зоне боевых действий в Курской области еще раз свидетельствуют о том, что вся путинская система генерирования силы очень хрупкая.

В отчете прогнозируют рост расходов на поддержание войны, ведь Россия продолжает тратить человеческие ресурсы и материальные средства на фронте. Впрочем, отмечают, что "российские ресурсы ограничены, и Путин не может считаться с этими расходами бесконечно долго".

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