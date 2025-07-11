Путин меняет тактику: почему теперь угроза для мирного населения в Украине выросла в разы

Российские заводы за последний год в разы нарастили производство ударных беспилотников, с помощью которых враг ежедневно атакует украинские города и в последнее время речь идет об их рекордном количестве. Следовательно, угроза для мирного населения выросла в разы. Об этом пишет WSJ.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

Согласно данным Центра информационной устойчивости, с начала 2025 года более 24 тысяч российских беспилотников уже атаковали украинские города. Отмечается, что в среду, 9 июля Россия атаковала территорию Украины таким количеством беспилотников, которое она запускала за весь июль 2024 года.

"Они постоянно бьют новые рекорды", — заявил представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат.

В материале говорится, что Украина имеет официальные данные, что сейчас Россия производит более 5 000 таких беспилотников дальнего радиуса действия и приманок каждый месяц. Указывается, что некоторые из этих БПЛА могут пролететь 2 500 километров до своей цели.

Сообщается, что с целью уничтожения вражеских дронов в небе, украинской армии приходится каждый раз поднимать в воздух реактивные истребители и вертолеты, привлекать системы радиоэлектронного подавления, мобильные группы противовоздушной обороны на земле.

"Мы используем все ресурсы, которые есть в нашем распоряжении", — отметил представитель ВВС Юрий Игнат.

Как сообщает издание, Россия постоянно меняет тактику, поскольку хочет нанести Украине максимальный вред. Ее целью является заставить нас использовать больше ценных ракет-перехватчиков для сбивания дронов-приманок, которые очень похожи на "шахеды", но не содержат взрывчатки.

Однако, по словам Игната, украинской противовоздушной обороне каждый раз удается все лучше распознавать такие дроны-приманки, поскольку они имеют различия во внешнем виде, звуке с "шахедами". Чтобы вывести их из строя, Украина использует только средства радиоэлектронной борьбы.

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