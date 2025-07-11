Путин меняет тактику: почему теперь угроза для мирного населения в Украине выросла в разы

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Кравцев Сергей
Российские заводы за последний год в разы нарастили производство ударных беспилотников, с помощью которых враг ежедневно атакует украинские города и в последнее время речь идет об их рекордном количестве. Следовательно, угроза для мирного населения выросла в разы. Об этом пишет WSJ.
Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников
Согласно данным Центра информационной устойчивости, с начала 2025 года более 24 тысяч российских беспилотников уже атаковали украинские города. Отмечается, что в среду, 9 июля Россия атаковала территорию Украины таким количеством беспилотников, которое она запускала за весь июль 2024 года.
В материале говорится, что Украина имеет официальные данные, что сейчас Россия производит более 5 000 таких беспилотников дальнего радиуса действия и приманок каждый месяц. Указывается, что некоторые из этих БПЛА могут пролететь 2 500 километров до своей цели.
Сообщается, что с целью уничтожения вражеских дронов в небе, украинской армии приходится каждый раз поднимать в воздух реактивные истребители и вертолеты, привлекать системы радиоэлектронного подавления, мобильные группы противовоздушной обороны на земле.
Как сообщает издание, Россия постоянно меняет тактику, поскольку хочет нанести Украине максимальный вред. Ее целью является заставить нас использовать больше ценных ракет-перехватчиков для сбивания дронов-приманок, которые очень похожи на "шахеды", но не содержат взрывчатки.
Однако, по словам Игната, украинской противовоздушной обороне каждый раз удается все лучше распознавать такие дроны-приманки, поскольку они имеют различия во внешнем виде, звуке с "шахедами". Чтобы вывести их из строя, Украина использует только средства радиоэлектронной борьбы.
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