Путин меняет правила игры: какие территории Кремль уже не хочет возвращать Украине

Россия больше не намерена возвращать Украине часть оккупированных территорий, которые ранее могли рассматриваться как предмет возможного соглашения о прекращении войны. Теперь Кремль рассчитывает сохранить их в качестве так называемых буферных зон. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к российскому руководству.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По данным собеседников агентства, президент РФ Владимир Путин окончательно отказался от идеи территориальных уступок. Вместо этого Москва намерена добиться полного контроля над Донецкой областью, а оккупированные районы Сумской и Харьковской областей рассматривает как элементы будущей линии безопасности.

Источники утверждают, что изменение позиции Кремля связано с ухудшением отношений с Вашингтоном. В Москве считают, что жесткая риторика США свидетельствует о фактическом крахе неофициальных договоренностей, которые, по мнению российских чиновников, были достигнуты во время встречи Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске.

Хотя американская сторона неоднократно отрицала существование каких-либо тайных соглашений по Украине, в Кремле продолжают ссылаться на так называемую договоренность "в духе Анкориджа". Согласно информации источников, она предполагала давление на Киев с целью передачи России восточной части Донецкой области в обмен на возвращение Украине оккупированных районов на севере Сумской и северо-востоке Харьковской областей.

Теперь, как утверждают два источника, близкие к Кремлю, Москва готова вернуться к переговорам лишь после выполнения ключевой военной задачи – полного захвата Донецкой области. По словам одного из собеседников, российское Министерство обороны обещает Путину завершить эту операцию до конца текущего года.

Однако далеко не все российские военные разделяют подобный оптимизм. Источник, связанный с Минобороны РФ, заявил Bloomberg, что многие представители командования считают такие сроки нереалистичными и полагают, что установить полный контроль над Донецкой областью удастся не раньше 2027 года.

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