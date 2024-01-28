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Путин меняет нарратив войны: в США заметили разницу сообщений из Кремля

Президент России Владимир Путин решил уменьшить нарратив идеологии о "русском мире" и заменить ее более эффективным средством влияния российской пропаганды на россиян.

сегодня, 15:50
Автор:
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Slava Kot
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В Кремле меняют нарратив войны в Украине с идеологии "русского мира" к глобальной борьбе России с нацизмом. Институт изучения войны предполагает, что такое изменение в заявлениях Путина связано с тем, что этот способ оказался более эффективным средством влияния на российскую пропаганду.

Путин меняет нарратив войны: в США заметили разницу сообщений из Кремля

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Аналитики ISW обнаружили изменение в заявлениях Путина, его союзников и приспешников по поводу войны в Украине.

"В ходе празднования 80-й годовщины завершения блокады Ленинграда Владимир Путин, Александр Лукашенко и представители Кремля заявили, что Россия находится в экзистенциальном геополитическом конфликте с якобы современным нацистским движением, выходящим за пределы Украины", – пишут ISW.

Эксперты Института изучения войны предполагают, что Кремль пытается создать информационный фон для дальнейшей российской агрессии против стран НАТО. В ISW напоминают, что Путин объяснял российскую агрессию против Украины как попытку "денацификации". Однако теперь представители российских властей стали называть нацистами любого, кого они считают противником, или Запад в целом.

В своем выступлении к празднованию 80-летия завершения блокады Ленинграда Путин обвинил европейские государства и отметил, что они якобы пропагандируют "русофобию как государственную политику" и добавил, что Россия "делает все, чтобы подавить и окончательно уничтожить нацизм". В свою очередь глава Госдумы РФ Вячеслав Володин прямо заявил, что "фашистская идеология становится нормой... для лидеров государств НАТО" и обвинил лидеров США, Канады, Германии, Франции, Великобритании в геноциде в Украине. Кроме того, Володин пригрозил, что помощь союзников Украины может "привести к новой мировой войне".

"Путин давно пытался сконструировать идеологию для России, которую он мог бы использовать для поддержки геополитического противостояния с Западом, напоминающим холодную войну, и Кремль может все чаще использовать существующую риторику о борьбе с нацизмом для поддержки этих усилий", — анализируют в ISW.

Таким образом, Институт изучения войны предполагает, что нарратив о том, что Россия борется с глобальным нацизмом в мире является более эффективным средством пропаганды для россиян и русскоязычных граждан бывшего СССР, чем идеология на основе "русского мира", основанная на превосходстве россиян и противоречащая многоэтническому составу РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Косово срезали стенд с Путиным, а президента России назвали фашистом.

Также "Комментарии" писали о Путине, прилетевшем с визитом в Калининград. Россияне считают это сигналом НАТО.



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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-january-27-2024
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