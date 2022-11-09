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Путин испытает новую ядерную ракету Satan-2. Что известно об этом оружии

Путин хочет продемонстрировать свой ядерный потенциал и новейшую разработку РФ – баллистическую ядерную ракету Satan-2.

сегодня, 23:32
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Автор:

Slava Kot

Президент России снова пугает мир ядерным оружием. Ракета Satan-2 может за час пролететь около 42 тыс. км/ч, а удар по Соединенному Королевству нанесет всего за шесть минут. Об испытаниях нового оружия российской армией сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на британский ресурс Express.

Путин испытает новую ядерную ракету Satan-2. Что известно об этом оружии

Ядерна ракета Satan-2. Фото з відкритих джерел

Межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат", более известная в классификации НАТО как Satan-2, должна пройти второе испытание, первое было осуществлено в апреле. Satan-2 может сразу иметь десять боеголовок и ракетных приманок и двигаться со скоростью 42 тыс. км/ч. После испытаний ракета должна была быть доставлена на вооружение армии РФ.

По информации о проведении нового обучения СМИ пишут о задержке в производстве баллистических ракет.

Ранее российский чиновник Алексей Журавлев угрожал нанести ядерный удар по странам НАТО, ведь Финляндия и Швеция готовились к вступлению в Альянс. Путин считает, что ракета заставит задуматься противников России. Также российский президент говорит об уникальности ракеты.

"У этой ракеты нет аналогов в мире и не будет еще долго", — говорит Владимир Путин.

Ракета имеет диаметр около трех метров, а ее высота составляет 30 метров. Satan-2 весит 100-150 тонн.

Карту с российскими ядерными арсеналами можно просмотреть ниже:
 Путин испытает новую ядерную ракету Satan-2. Что известно об этом оружии - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал об ответе США, если Россия использует ядерное оружие. С ответным заявлением выступил генерал Бен Ходжес.

Также "Комментарии" писали о том, что Россия отправила груз весом в 200 тонн во Францию для научной ядерной программы.



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Источник: https://www.express.co.uk/news/world/1693945/vladimir-putin-satan-2-nuclear-missile-test-russia-news
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