Путин испуган: это может стать признаком падения режима в России

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Slava Kot
Бывший руководитель Службы внешней разведки генерал Николай Маломуж считает, что ядерный шантаж России связан с паникой Путина из-за военных действий ВСУ в Курской области.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Николай Маломуж в интервью "Еспресо" прокомментировал Курскую операцию и ее последствия для режима Кремля. По словам украинского генерала, ВСУ могут нанести неожиданные удары по другим направлениям фронта, что пошатнет позиции российского диктатора.
Маломуж указывает, что Москве не осталось ничего, кроме как озвучивать очередные ядерные угрозы.
Генерал отмечает, что, несмотря на угрозы и заявления о "красных линиях", в случае подготовки к применению ядерного оружия, Москва столкнется с сопротивлением всего мира. В частности, своих крупнейших экономических партнеров Китая и Индии, которые сделали предупреждение России относительно применения ядерного оружия.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ядерные угрозы Путина.
Также "Комментарии" писали о заявлении Лукашенко, что Украина якобы обрадуется ядерному удару России.
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