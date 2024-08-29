Путин испуган: это может стать признаком падения режима в России

Бывший руководитель Службы внешней разведки генерал Николай Маломуж считает, что ядерный шантаж России связан с паникой Путина из-за военных действий ВСУ в Курской области.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Николай Маломуж в интервью "Еспресо" прокомментировал Курскую операцию и ее последствия для режима Кремля. По словам украинского генерала, ВСУ могут нанести неожиданные удары по другим направлениям фронта, что пошатнет позиции российского диктатора.

"Путин испуган. ВСУ зашли на территорию Российской Федерации и операция в Курской области может продолжаться и расширяться. Это же касается и временно оккупированных территорий. Украина может нанести стратегические удары там, где враг этого совсем не ожидает. В частности, юг в направлении Крыма. А это уже стать признаком падения режима", – считает Маломуж.

Маломуж указывает, что Москве не осталось ничего, кроме как озвучивать очередные ядерные угрозы.

"В Кремле просто наблюдают за мощными действиями ВСУ в Курской области. Им не остается ничего, кроме как снова угрожать ядерным оружием. Таким образом они вроде бы пытаются действовать на опережение, опасаясь украинского наступления на отдельных участках фронта", — пояснил Маломуж.

Генерал отмечает, что, несмотря на угрозы и заявления о "красных линиях", в случае подготовки к применению ядерного оружия, Москва столкнется с сопротивлением всего мира. В частности, своих крупнейших экономических партнеров Китая и Индии, которые сделали предупреждение России относительно применения ядерного оружия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ядерные угрозы Путина.

Также "Комментарии" писали о заявлении Лукашенко, что Украина якобы обрадуется ядерному удару России.



