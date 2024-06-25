Путин играет на повышении ставок: что начал понимать кровавый диктатор

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Недавно российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва готова прекратить боевые действия и начать переговоры с Киевом, если Украина выведет свои войска из четырех областей и откажется от вступления в НАТО. Однако эти требования Путина являются лишь признаком его бессилия, поскольку российские войска не способны добиться успеха на поле боя, говорит генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Ягун.
Владимир Путин
По его словам, из-за отсутствия значительных побед на фронте, российские войска терроризируют мирное население в глубине территории Украины, особенно в близлежащих к линии фронта городах, и выдвигают нереалистичные требования, которые никто не собирается выполнять.
Эксперт отметил, что оккупанты действительно продвигаются примерно на 100-200 метров в день и всего за последние месяцы захватили около 500 квадратных метров ценой больших потерь. К сожалению, у России нет болевого порога, и в ближайшее время там вряд ли кто-то поднимет шум из-за больших потерь. Но факт заключается в том, что россияне идут по пути истощения, добавил эксперт.
Ягун, ссылаясь на экспертов, подчеркнул, что Россия сможет развиваться в военном и экономическом отношении только до конца 2025 года. После этого периода не ожидается никакого прогресса в русском военно-промышленном комплексе и экономике страны-агрессора.
То есть, подчеркивает эксперт, время у противника ограничено. Он понимает, что Украина уже прошла свой болевой порог – у россиян возможности уменьшаются, а у нас они, к счастью, начинают увеличиваться. По его словам, есть предположение, что до конца 2024 – начала 2025 года Украина может достичь паритета с Россией по боеприпасам и военной технике.
Ягун добавил, что единственная сфера, в которой Украина не может соперничать с россиянами, это человеческий ресурс. Однако преимущество в численности не всегда решающее, как показали войны в Израиле, Вьетнаме и Афганистане.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российская оппозиция хочет осудить Путина.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!