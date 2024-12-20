Путин и Зеленский повышают ставки: есть ли теперь шанс на переговоры, какие сценарии

Во время "прямой линии" российский диктатор Владимир Путин заявил, что он якобы готов к компромиссам и разговору с Дональдом Трампом. В то же время он сделал ряд абсурдных заявлений о войне как "движухе" и с юмором высказался о возможном ударе "Орешником" по Киеву. В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин "долбой@б". Можно ли сказать, что после такой риторики говорить о переговорах и прекращении войны в ближайшее время, как хочет Дональд Трамп, точно не приходится? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Стратегически обе стороны заинтересованы в прекращении активных боевых действий как можно скорее

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш так прокомментировал ситуацию:

"И Украина, и Россия заинтересованы в остановке боевых действий как можно скорее. Но! Только после достижения своих базовых целей для такой заморозки. Для Москвы – это захват Донецкой области и вытеснение нас из Курского региона. Для Киева – получение действенных гарантий безопасности западных партнеров от рецидива российской агрессии".

Эксперт отмечает, пока эти цели не достигнуты, обе стороны, при всем истощении их ресурсов, будут противодействовать началу переговоров и остановки огня.

"Но и Зеленский, и Путин стоят перед угрозой эффективного давления на них со стороны новой администрации Трампа с конца января следующего года. Трамп может принудить и Киев, и Москву к началу переговоров до того, как они реализуют необходимые цели по подготовке своей переговорной позиции. Поэтому и Украина, и РФ, с одной стороны, посылают противоречивые заявления о готовности к компромиссам и переговорам, а, с другой, пытаются "дисквалифицировать" противника в глазах Вашингтона. Это похоже на стычку боксеров перед боем, чтоб подавить противника психологически и унизить его перед зрителями. Отсюда заявления Путина о нелегитимности Зеленского и "эксперименте" с "Орешником" в Киеве. И отсюда же – реакция в виде "долбо@ба" от Зеленского", – прокомментировал Сергей Гармаш.

Опять же, подчеркивает собеседник портала "Комментарии", создавая такую атмосферу перед переговорами, обе стороны повышают цену своего согласия на них перед Трампом.

"Путин теперь может сказать: "ну, как с ним разговаривать, ты видел, как он меня назвал?". Зеленский, в свою очередь, тоже может сослаться на неадекватность Путина после заявления об "Орешнике". Таким образом Украина выигрывает время на получение гарантий Запада, адекватных угрозам "долбо@ба". А Россия затягивает время для захвата и освобождения территорий, которые она считает своими, и без которых заморозка конфликта "с учетом реалий на земле" будет выглядеть как поражение Путина. Но еще раз – стратегически обе стороны заинтересованы в прекращении активных боевых действий как можно скорее. Хотя обе не показывают этого, изображая будущие переговоры, как вынужденный шаг под давлением Вашингтона. Поэтому информационный фон перед переговорами будет негативным. Но как только одна из сторон достигнет своих целей по подготовке к ним, она, станет заинтересована в их начале как можно скорее, и совместно с Трампом, сможет принудить противника к началу процесса с невыгодной для него позиции. Поэтому для нас крайне важно получить гарантии от Запада (будь то членство в НАТО, введение миротворцев, или паритетные с РФ объемы оружия) раньше, чем Путин выйдет на границы Донецкой области и вытеснит нас из Курска. Иначе, такая заморозка будет для нас поражением", – констатировал эксперт.

Нам предстоит тяжелый переговорный трек

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг. по вопросам замороженных конфликтов в Евразии Виталий Кулик отметил, что в последние дни мы являемся свидетелями того, что стороны обмениваются достаточно жесткими заявлениями. Например, то, что заявил Путин во время своей "прямой линии" относительно войны, что цели будут достигнуты, что собирается бить "Орешником" по центру Киева и предлагает дуэль. В ответ президент Зеленский назвал Путина долбо@бом.

"Фактически все это свидетельствует о том, что стороны сейчас видят возможность в краткосрочной перспективе получить выгодную для себя переговорную позицию. Во всяком случае, повышая ставки, добиться нормальной переговорной позиции с их точки зрения, чтобы войти в большой переговорный трек. Это не значит, что стороны отказываются от переговорного процесса. Мы видим активность российской стороны на третьих площадках, где они продвигают собственное видение, переговорные кейсы, о которых они готовы и не готовы говорить. И конечно, что российская сторона выдвигает соответственно высшую планку участия в переговорном процессе. Россия выдвигает ультимативные требования. Это усложняет процесс вхождения в переговорный трек. Поэтому, думаю, Трамп, когда анонсировал, что он остановит войну через сутки после своей победы, явно переоценил свою способность", – отметил Виталий Кулик.

По его мнению, как только Трамп войдет в Овальный кабинет, он еще больше поймет, что попытка остановить войну в Украине является тяжелым переговорным треком, что его роль медиатора в ситуации, когда обе стороны пытаются повысить ставки, будет крайне сложной.

"Конечно, Трамп попытается за счет Украины выровнять ситуацию и создать благоприятную рамку для начала переговорного процесса. Однако у меня значительные сомнения, что Путину потребуется эта выровненная рамка переговоров. Путин будет и дальше эскалировать. И только тогда, когда Трамп сможет применить какие-то существенные аргументы для того, чтобы принудить Путина к переговорам, причем не к переговорам как процессу, а к переговорам с каким-то минимальным результатом, выгодным для самого Трампа, ситуация может измениться. Для этого нужно будет идти на радикальные шаги. К примеру, обвалить цену на нефть до 20 долларов за баррель. Или показать готовность Запада, в первую очередь США, поддерживать Украину. Или Трамп найдет эти аргументы для западных партнеров США в ЕС для ведения войск в Украине. Но это более фантастика, чем реалистичные сценарии. Даже для обвала цен на нефть у Трампа недостаточно обширный ассортимент инструментов. Можно, конечно, ссылаться на исторический опыт Соединенных Штатов, как это было в 1986 году, когда Рейгану удалось это сделать, но тогда, во-первых, были более тесные и устойчивые отношения с саудитами, а, во-вторых, была ирано-иракская война, которая влияла на рынки. Сейчас у Трампа такой возможности нет", – заметил эксперт.

Он предполагает, что Трамп может о чем-то договориться с саудитами и очевидно, что у избранного президента США будут лучшие отношения с СА, чем у Байдена, начинавшего свою президентскую каденцию с конфликта с саудовским королем. Очевидно, что у Трампа возможно есть рычаги влияния на Венесуэлу, которая является одним из владельцев наибольших запасов нефти.

"Но, опять же, это вопрос способности Соединенных Штатов играть в такие игры. Насколько они сами смогут расконсервировать свои нефтяные месторождения и делать то, что Трамп называет "бурить-бурить-бурить". Как это может быть и как это повлияет на стоимость? Как долго это позволит влиять на Россию? Москва же показывает, что внешние обстоятельства не влияют на ее внутриэкономические показатели. Россияне манипулируют статистикой, указывают, что есть способность, запас прочности в российской экономике даже под давлением санкций и санкций по отношению к их контрагентам, помогающим России обходить санкционные режимы. Они используют теневой флот, который хоть сейчас и поддавливается, но пока эффективен. То есть, у России есть больше способностей затягивать начало вхождения в большой переговорный трек. Если Трамп найдет аргументы, чтобы заставить Россию, то да, переговоры начнутся, но, мне кажется, наиболее рискованной ситуацией является сценарий, когда не будет ни мира, ни войны. Когда мы будем иметь переговорный процесс, будем иметь промежуточные документы в виде меморандумов, где будут фиксироваться обязательства, в частности, Украины, от которых мы не сможем отказаться. А Россия будет их постоянно нарушать в силу тех или иных обстоятельств. В этой ситуации Соединенные Штаты могут находить какие-либо инструменты давления на Киев, торговать нашим суверенитетом. Это есть большой опасностью, поскольку в конце концов может привести к какой-то внутриполитической турбулентности. Это будет вызовом для украинской власти и украинской национальной устойчивости, как процесса нашего прохождения через эту войну", – считает директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Подытоживая Виталий Кулик подчеркнул, что время покажет, как оно будет на самом деле, но на данный момент все указывает на то, что вход Трампа в Овальный кабинет не будет означать автоматического прекращения огня.

Эксперт подчеркивает, что снижение интенсивности боевых действий на фронте возможно только после определенной итерации переговорного процесса и реализации нескольких кейсов. Не раньше. И это вряд ли будет с прицелом до мая 2025 года и большой вопрос – будет ли вообще.

"Я не исключаю возможности того, что переговоры либо провалятся, либо затянутся, не будет очевидных результатов. Соединенные Штаты потеряют к ним значительный интерес с точки зрения получения политических дивидендов и администрация Трампа может развернуться, в том числе, в сторону Украины, а может и не разворачиваться в сторону Украины, а сконцентрироваться на другом регионе, а нас держать на уровне выживания. То есть не давать нам проиграть, но и не позволять победить, дозировано нас поддерживать, чтобы нам хватало вооружения только на то, чтобы фронт не расширялся и у россиян не было каких-либо существенных прорывов. Кровопускание обеих сторон. Трампа – это тоже вполне устраивает, и это нужно понимать в рамках стратегирования нашей внешней политики", – констатировал Виталий Кулик.

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