Путин хочет захватить Одессу: инсайд от Зеленского

Россия хочет захватить одесские порты (Черноморск, Пивденный, Одесса), чтобы контролировать мировые цены на агропродукцию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters, передает портал "Комментарии".

Одесса и прилегающие порты важны как зерновой хаб, оккупанты хотят их контролировать, заявил Зеленский. Фото: из открытых источников

"Есть конкретная экономика, есть их желание забрать еще одесские порты. Они давно хотели зерновой свой ОПЕК сделать таким, чтобы полностью контролировать цены на агропромышленный комплекс в мире, по крайней мере в большей части мира. И для этого им осталось только одно – им остались порты Одессы", – сказал президент Украины.

Зеленский объяснил, что таким образом РФ контролировала бы Черное море, поскольку сейчас уже контролирует временно оккупированный Крым.

"Для них это очень важно, и это уже не только о красоте Крыма – это о конкретных деньгах. Зерновой коридор полностью заблокировать (хотят россияне) и потом демпинговать тем, что продавать зерно будут только в таком объеме. То есть здесь абсолютно логичны их шаги, и они связаны только с деньгами и с уничтожением Украины", – подчеркнул президент

Портал "Комментарии" сообщал, что РФ может попытаться сделать на территории Днепропетровщины плацдарм, чтобы потом включить в конституцию России еще и Харьковскую и Днепропетровскую области. Такой сценарий допускает бывший посол Украины в США Валерий Чалый. По словам дипломата, РФ сейчас пытается реализовать эти намерения. Он подчеркнул, что если Россия и внесет любые украинские территории в свою конституцию, как уже делала, это не будет ничего означать ни для Украины, ни для многих других стран мира.

Портал "Комментарии" рассказывал, что россиянам удается удерживать маленький плацдарм в Харьковской области, и они не оставляют надежд его расширить, чтобы, возможно, "обменять" на Курскую область при заключении мира. В Днепропетровскую область российской армии пока войти не удалось, но оккупанты в районе Покровска Донецкой области подошли уже на расстояние около 2 км к админгранице региона. По оценке военных, на начало февраля ситуация под Покровском и Мирноградом контролируемая.