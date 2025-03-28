Путин хочет установить "временную власть" в Украине: у Трампа ответили

В Белом доме отреагировали на заявления российского диктатора Владимира Путина о том, чтобы ввести временное управление в Украине под эгидой ООН и ряда стран, чтобы провести выборы. У Трампа напомнили, что власть в Украине избирает народ, поэтому разговоров о "временном управлении" быть не может.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Власть в Украине определяется ее конституцией и народом страны", — заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома в комментарии Reuters, комментируя пожелания Владимира Путина.

Отметим, Владимир Путин 27 марта высказал предложение обсудить возможность введения временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда государств по организации выборов. Такое заявление он сделал во время беседы с моряками-подводниками атомного подводного крейсера "Архангельск", о чем сообщают российские издания "Медуза" и ТАСС.

"В принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН, США, с европейскими странами, а также с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения в Украине временного управления. Для того чтобы провести демократические выборы", — заявил российский президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Банковой также уже прокомментировали заявление Путина. Соответствующий пост с реакцией разместил в соцсети Х советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.

"Если Путин снова пытается понять, с кем ему нужно взаимодействовать, чтобы серьезно двигаться к прекращению этой войны, может быть, ему просто стоит принять таблетки, чтобы запустить мозговую деятельность — если только такие таблетки все еще на него действуют", — говорится в посте.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Путин впервые признал свой провал в Украине.



