Путин хочет установить "временную власть" в Украине: у Трампа ответили

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Кравцев Сергей
В Белом доме отреагировали на заявления российского диктатора Владимира Путина о том, чтобы ввести временное управление в Украине под эгидой ООН и ряда стран, чтобы провести выборы. У Трампа напомнили, что власть в Украине избирает народ, поэтому разговоров о "временном управлении" быть не может.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Отметим, Владимир Путин 27 марта высказал предложение обсудить возможность введения временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда государств по организации выборов. Такое заявление он сделал во время беседы с моряками-подводниками атомного подводного крейсера "Архангельск", о чем сообщают российские издания "Медуза" и ТАСС.
Читайте также на портале "Комментарии" — на Банковой также уже прокомментировали заявление Путина. Соответствующий пост с реакцией разместил в соцсети Х советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.
Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Путин впервые признал свой провал в Украине.
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