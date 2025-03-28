У Зеленского отреагировали на новое заявление Путина по прекращению войны в Украине

Российский диктатор Владимир Путин высказался о том, с кем готов работать Кремль для прекращения российско-украинской войны. На Банковой уже прокомментировали на его заявление. Соответствующий пост с реакцией разместил в соцсети Х советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Офис президента. Фото: из открытых источников

В частности, Путин заявил, что Москва готова работать с Европой по вопросу Украины, но ЕС, по его словам, ведет себя непоследовательно и постоянно пытается "водить за нос" Россию. Также диктатор упомянул страны БРИКС и КНДР среди партнеров, с которыми РФ готова работать по прекращению войны.

Помимо этого, глава Кремля предложил ввести в Украине "временное управление под эгидой ООН" для проведения выборов. Он пояснил свою позицию тем, что нынешние власти якобы давно потеряли мандат доверия, ведь в стране не было выборов.

В ответ на заявления Путина Дмитрий Литвин написал, что главе Кремля следует "принять таблетки", чтобы запустить мозговую деятельность.

"Если Путин снова пытается понять, с кем ему нужно взаимодействовать, чтобы серьезно двигаться к прекращению этой войны, может быть, ему просто стоит принять таблетки, чтобы запустить мозговую деятельность — если только такие таблетки все еще на него действуют", — говорится в посте.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Путин 27 марта высказал предложение обсудить возможность введения временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда государств по организации выборов.

Такое заявление он сделал во время беседы с моряками-подводниками атомного подводного крейсера "Архангельск", о чем сообщают российские издания "Медуза" и ТАСС.

"В принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН, США, с европейскими странами, а также с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения в Украине временного управления. Для того чтобы провести демократические выборы", — заявил российский президент.



