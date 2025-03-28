У Зеленского отреагировали на новое заявление Путина по прекращению войны в Украине

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин высказался о том, с кем готов работать Кремль для прекращения российско-украинской войны. На Банковой уже прокомментировали на его заявление. Соответствующий пост с реакцией разместил в соцсети Х советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.
Офис президента. Фото: из открытых источников
В частности, Путин заявил, что Москва готова работать с Европой по вопросу Украины, но ЕС, по его словам, ведет себя непоследовательно и постоянно пытается "водить за нос" Россию. Также диктатор упомянул страны БРИКС и КНДР среди партнеров, с которыми РФ готова работать по прекращению войны.
Помимо этого, глава Кремля предложил ввести в Украине "временное управление под эгидой ООН" для проведения выборов. Он пояснил свою позицию тем, что нынешние власти якобы давно потеряли мандат доверия, ведь в стране не было выборов.
В ответ на заявления Путина Дмитрий Литвин написал, что главе Кремля следует "принять таблетки", чтобы запустить мозговую деятельность.
Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Путин 27 марта высказал предложение обсудить возможность введения временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда государств по организации выборов.
Такое заявление он сделал во время беседы с моряками-подводниками атомного подводного крейсера "Архангельск", о чем сообщают российские издания "Медуза" и ТАСС.
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