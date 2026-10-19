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Путин хочет разыграть идеальный сценарий: на что на самом деле надеется глава Кремля

Эксперт Рейтерович объяснил, какие бонусы хочет получить Путин от встречи с Трампом и Си на саммите в Китае

19 октября 2026, 20:11
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Кречмаровская Наталия

Лидер РФ Владимир Путин предложил провести встречу с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы обсудить войну в Украине.

Путин хочет разыграть идеальный сценарий: на что на самом деле надеется глава Кремля

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

По оценке руководителя политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игоря Рейтеровича такой формат опасен для Киева, ведь дает Москве шанс договариваться о будущем Украины без ее участия.

Идею трехстороннего саммита Путин вероятно озвучил во время телефонного разговора с Трампом 9 октября. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, возможность такой встречи рассматривается, однако конкретных договоренностей по ее проведению и повестке дня пока нет.

Рейтерович считает, что Россия системно продвигает эту идею после заседания Генеральной Ассамблеи ООН. Для Кремля это возможность попытаться договориться с Вашингтоном и Пекином, а затем поставить Украину перед уже принятыми решениями.

"Для Путина это, конечно, идеальный вариант, поскольку здесь нет Украины и здесь нет Европы. То есть, по сути, он хотел бы на троих решить этот вопрос и потом надеяться, что и Соединенные Штаты, и Китай… Китай в меньшей степени, а в первую очередь Соединенные Штаты поставят если бы Украину перед фактом. И снова вернутся фактически к каким-то анкориджским договоренностям, которые россияне очень-очень хотели бы имплементировать непосредственно в жизнь”, — пояснил эксперт.

В то же время, согласие Трампа на саммит пока не подтверждено. Одной из возможных площадок называют встречу Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. По словам Рейтеровича, на решение американского президента могут повлиять результаты выборов в США и последующая ситуация в Конгрессе.

Эксперт подчеркивает, что Украине следует добиваться активного участия европейских государств в любом переговорном процессе. По его мнению, без привлечения Европы и непосредственного участия Киева договоренности могут оказаться невыгодными не только для Украины, но и для европейских стран и Соединенных Штатов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по мнению нардепа Разумкова, ведет страну к катастрофе.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=riKiDhGC22s
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