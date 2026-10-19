Путін хоче розіграти ідеальний сценарій: на що насправді сподівається очільник Кремля

Лідер РФ Володимир Путін запропонував провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном, щоб обговорити війну в Україні.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

За оцінкою керівника політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігоря Рейтеровича, такий формат небезпечний для Києва, адже дає Москві шанс домовлятися про майбутнє України без її участі.

Ідею тристороннього саміту Путін озвучив ймовірно під час телефонної розмови з Трампом 9 жовтня. За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, можливість такої зустрічі розглядається, однак конкретних домовленостей щодо її проведення та порядку денного поки немає.

Рейтерович вважає, що Росія системно просуває цю ідею після засідання Генеральної Асамблеї ООН. Для Кремля це можливість спробувати домовитися з Вашингтоном і Пекіном, а потім поставити Україну перед уже ухваленими рішеннями.

"Для Путіна це, звісно, ідеальний варіант, оскільки тут немає України і тут немає Європи. Тобто, по суті, він хотів би на трьох вирішити це питання і потім сподіватися, що і Сполучені Штати, і Китай… Китай меншою мірою, а в першу чергу Сполучені Штати поставлять якби Україну перед фактом. І знову повернуться фактично до якихось анкоріджських домовленостей, які росіяни дуже-дуже воліли б імплементувати безпосередньо в життя”, — пояснив експерт.

Водночас згода Трампа на саміт поки не підтверджена. Одним із можливих майданчиків називають зустріч Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в китайському Шеньчжені 18-19 листопада. За словами Рейтеровича, на рішення американського президента можуть вплинути результати виборів у США та подальша ситуація в Конгресі.

Експерт наголошує, що Україні потрібно домагатися активної участі європейських держав у будь-якому переговорному процесі. На його думку, без залучення Європи та безпосередньої участі Києва домовленості можуть виявитися невигідними не лише для України, а й для європейських країн та самих Сполучених Штатів.

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