Путин хочет разорвать Киев пополам: Кремль пошел на опасный шаг

Российские дроны 1 октября дважды попали вблизи опорной части Южного моста в Киеве. Мониторинговые каналы предупредили, что враг сосредоточился на уничтожении ключевых логистических артерий, соединяющих правый и левый берега Киева. На этом фоне возник вопрос: если Россия действительно начинает системно бить по столичным мостам, чего она хочет добиться. Искусственный интеллект спрогнозировал самые вероятные сценарии.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает, что цель может быть значительно шире повреждения отдельного моста. Переправы через Днепр – это логистические артерии, по которым перемещаются люди, техника, горючее и другие ресурсы.

По его оценке, вывод из строя даже одной переправы создает нагрузку на альтернативные маршруты. Но одномоментно уничтожить все киевские мосты для России очень сложно.

Поэтому, по мнению ChatGPT, ставка может производиться не на мгновенную блокировку столицы, а на постепенное выбивание ключевых узлов. Чат-бот отметил, что РФ достаточно постепенно выбивать ключевые узлы, заставлять город перестраивать логистику и накапливать транспортный хаос.

Чат-бот Copilot также называет мосты стратегическими артериями Киева, так как через них обеспечиваются перемещение большого количества грузов и людей.

По логике чат-бота, уничтожение переправ должно усложнить оборону столицы, парализовать часть логистики и создать среди населения чувство изоляции. Отдельно Copilot говорит о психологическом давлении – демонстрации уязвимости Киева.

В то же время, чат-бот отмечает, что полностью парализовать столицу таким способом будет сложно из-за наличия нескольких мостов, альтернативных маршрутов и инженерных служб, которые могут восстанавливать повреждения.

Чат-бот DeepSeek видит в ситуации еще один аспект – изменение характера войны вокруг киевских переправ. Чат-бот считает удар по Южному мосту сознательным шагом, после которого мосты уже нельзя рассматривать как своеобразную "красную линию".

По его версии, логика России заключается в попытке разорвать Киев, если захватить столицу не удалось. Повреждение мостов, по мнению DeepSeek, может разъединить берега, усложнить транспорт и усилить панику.

Отдельно чат-бот говорит о новых "Герани-4" с кумулятивно-режущей боевой частью, которую он называет предназначенной для усиленных конструкций. В ответе говорится, что удары могут направляться не просто по проезжей части, а по опорам, чтобы надолго вывести мост с работы.

Все три ответа сходятся в основном: киевские мосты рассматриваются как критические логистические узлы, а их повреждение может осложнить сообщение между берегами Днепра и создать дополнительную нагрузку на город.

Различаются акценты. ChatGPT говорит прежде всего о постепенном разрушении логистики и транспортном хаосе. Copilot добавляет психологическое давление и влияние на гражданских. DeepSeek делает упор на возможном изменении тактики атак и использовании специальных боевых частей для поражения конструкций.

Ни один из трех чат-ботов не описывает полное уничтожение мостов как простой сценарий. Основная разница – в объяснении того, насколько далеко может зайти такая тактика.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин может бросить новые войска на наступление на Киев.