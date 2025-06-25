Путин хочет превратить великий украинский город в Бахмут: что известно о новом опасном плане РФ

Россия активизировала обстрелы украинских мирных городов. Мощный ракетный удар по Днепру и обстрел Запорожья по реактивным системам залпового огня могут являться признаком нового плана действий агрессора.

Наступление РФ (фото из открытых источников)

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал военный эксперт и политолог Дмитрий Снегирев.

В комментарии эксперт упомянул несколько украинских городов, которым может угрожать опасность – среди них и Харьков.

По словам Снегирева, вероятной целью этих атак является давление на украинское политическое руководство в преддверии возможных переговоров, чтобы заставить Киев принять российские требования по поводу уступок в пользу РФ в вопросах территорий.

"План россиян состоит в том, чтобы превратить те областные центры, о которых я уже говорил (в частности Днепр), в нечто вроде Бахмута. Это тактика выжженной земли. Это и будет использовано для давления на Украину и в Соединенные Штаты. Также это, возможно, будет использовано для дестабилизации общественных настроений на подконтрольных территориях, прежде всего, в областных центрах. Поэтому задача окупантов — спровоцировать внутренние миграционные процессы, создать хаос, панику и недоверие к действиям центральных и местных органов власти", — отметил эксперт.

В ночь на 25 июня армия РФ нанесла удар по Запорожью по реактивным системам залпового огня. По мнению специалистов, это могла быть система Торнадо-С, которая имеет максимальную дальность поражения до 120 км. Этого достаточно, чтобы поражать и Харьков.

Кроме того, в городе фиксируют удары ударных дронов и баллистических ракет. Однако наибольшей угрозой, по словам Снегирева, потенциальное расширение ударов с использованием зенитно-ракетных комплексов С-300, которые могут быть переоборудованы для поражения наземных целей.

"Количество ракет у них большое, а сроки годности истекают. И потому россиянам нужно их утилизировать, но утилизация — это дорого. Поэтому, соответственно, будут утилизироваться в момент нанесения ударов по территории Украины. То есть, будут решать для себя несколько вопросов", — пояснил Снегирев.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ втрое увеличила производство ракет и дальше наращивает объемы. Россия смогла существенно нарастить производство ракет типа "Искандер-М", несмотря на введенные международные санкции. Об этом говорится в расследовании издания Kyiv Independent, основанного на информации от украинской разведки, а также открытых источников и данных западных аналитических структур.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Российская Федерация не только успевает пополнять израсходованные запасы ракет во время войны против Украины, но и активно накапливает новые — для более масштабного конфликта.

В частности, в расследовании указано, что Воткинский завод, на котором производятся ракеты "Искандер-М", значительно увеличил производственные мощности. Это стало возможным даже несмотря на действие жестких международных санкций в отношении самого предприятия. Журналистам Kyiv Independent удалось проанализировать деятельность завода и узнать, как именно удалось расширить масштабы производства.