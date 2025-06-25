Путин хочет превратить великий украинский город в Бахмут: что известно о новом опасном плане РФ

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Лиля Воробьева
Россия активизировала обстрелы украинских мирных городов. Мощный ракетный удар по Днепру и обстрел Запорожья по реактивным системам залпового огня могут являться признаком нового плана действий агрессора.
Наступление РФ (фото из открытых источников)
Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал военный эксперт и политолог Дмитрий Снегирев.
В комментарии эксперт упомянул несколько украинских городов, которым может угрожать опасность – среди них и Харьков.
По словам Снегирева, вероятной целью этих атак является давление на украинское политическое руководство в преддверии возможных переговоров, чтобы заставить Киев принять российские требования по поводу уступок в пользу РФ в вопросах территорий.
В ночь на 25 июня армия РФ нанесла удар по Запорожью по реактивным системам залпового огня. По мнению специалистов, это могла быть система Торнадо-С, которая имеет максимальную дальность поражения до 120 км. Этого достаточно, чтобы поражать и Харьков.
Кроме того, в городе фиксируют удары ударных дронов и баллистических ракет. Однако наибольшей угрозой, по словам Снегирева, потенциальное расширение ударов с использованием зенитно-ракетных комплексов С-300, которые могут быть переоборудованы для поражения наземных целей.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ втрое увеличила производство ракет и дальше наращивает объемы. Россия смогла существенно нарастить производство ракет типа "Искандер-М", несмотря на введенные международные санкции. Об этом говорится в расследовании издания Kyiv Independent, основанного на информации от украинской разведки, а также открытых источников и данных западных аналитических структур.По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Российская Федерация не только успевает пополнять израсходованные запасы ракет во время войны против Украины, но и активно накапливает новые — для более масштабного конфликта.