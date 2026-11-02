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Путин хочет поставить Зеленского в позицию просителя: эксперт раскрыл правду об опасном сценарии

Политолог скептически оценивает перспективу личных переговоров президентов Украины и России

2 ноября 2026, 16:25
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Клименко Елена








Перспектива личной встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным остается неопределенной. Политолог Владимир Фесенко скептически оценивает возможность таких переговоров и считает, что Кремль не демонстрирует готовности договариваться о прекращении войны на уровне лидеров.  

Путин хочет поставить Зеленского в позицию просителя: эксперт раскрыл правду об опасном сценарии

Фото: из открытых источников

Об этом эксперт заявил, комментируя перспективы трехсторонних переговоров Украины, США и России. По его словам, Москва выдвигает условия, фактически предусматривающие, что Зеленский должен сам приехать в российскую столицу или позвонить Путину.

Фесенко считает, что такая риторика не свидетельствует о реальном стремлении Кремля к переговорам. По его мнению, российская сторона хочет поставить украинского президента в позицию просителя, а не обсуждать конкретные условия завершения войны.

"Я не вижу, как вообще Зеленский и Путин могут договориться о чем-то. Два человека, которые искренне ненавидят друг друга", — отметил политолог.

В то же время эксперт не исключает, что договоренности можно достичь на уровне переговорных делегаций. В частности, стороны могли бы обсуждать секторальную остановку огня или прекращение боевых действий вдоль линии фронта.

Фесенко подчеркнул, что для этого не обязательно организовывать личную встречу президентов или требовать подписания документов. Он привел пример Корейской войны, завершение которой сопровождалось договоренностями о прекращении огня.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что бывший президент США Билл Клинтон подверг резкой критике Дональда Трампа, обвинив его в эгоцентризме, управленческой некомпетентности и принятии решений, которые, по его мнению, вредят американцам. Об этом он заявил во время предвыборного митинга в поддержку кандидата в Сенат от штата Миссисипи.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=96xzFKRwaRQ
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