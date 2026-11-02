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Путін хоче поставити Зеленського в позицію прохача: експерт розкрив правду про небезпечний сценарій

Політолог скептично оцінює перспективу особистих переговорів президентів України та Росії

2 листопада 2026, 16:25
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Клименко Елена








Перспектива особистої зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним залишається невизначеною. Політолог Володимир Фесенко скептично оцінює можливість таких переговорів і вважає, що Кремль наразі не демонструє готовності домовлятися про припинення війни на рівні лідерів. 

Путін хоче поставити Зеленського в позицію прохача: експерт розкрив правду про небезпечний сценарій

Фото: з відкритих джерел

Про це експерт заявив, коментуючи перспективи тристоронніх переговорів України, США та Росії. За його словами, Москва висуває умови, які фактично передбачають, що Зеленський має сам приїхати до російської столиці або зателефонувати Путіну.

Фесенко вважає, що така риторика не свідчить про реальне прагнення Кремля до переговорів. На його думку, російська сторона хоче поставити українського президента в позицію прохача, а не обговорювати конкретні умови завершення війни.

"Я не бачу, як взагалі Зеленський і Путін можуть домовитись про щось. Дві людини, які щиро ненавидять один одного", — зазначив політолог. 

Водночас експерт не виключає, що домовленостей можна досягти на рівні переговорних делегацій. Зокрема, сторони могли б обговорювати секторальне припинення вогню або припинення бойових дій уздовж лінії фронту.

Фесенко наголосив, що для цього не обов’язково організовувати особисту зустріч президентів чи вимагати від них підписання документів. Він навів приклад Корейської війни, завершення якої супроводжувалося домовленостями про припинення вогню.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що колишній президент США Білл Клінтон різко розкритикував Дональда Трампа, звинувативши його в егоцентризмі, управлінській некомпетентності та ухваленні рішень, які, на його думку, шкодять американцям. Про це він заявив під час передвиборчого мітингу на підтримку кандидата до Сенату від штату Міссісіпі.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=96xzFKRwaRQ
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