Путин хочет перехода Запорожской АЭС под контроль рф: подписан указ

Президент рф Владимир Путин поручил передать управление Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) под контроль россии. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в указе главы Кремля, подписанном 5 октября.

ЗАЭС. Фото из открытых источников

В указе говорится о передаче созданному недавно АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" прав на ведение работ в области атомной энергии. Им также разрешается использование лицензий на ведение таких работ, выданных в отношении станции до 30 сентября 2022 года. Они продолжат действовать "до выдачи разрешений в соответствии с законодательством рф".

Акционерное общество, о котором говорится в указе Путина, было учреждено государственной российской компанией "Росэнергоатом" специально для управления ЗАЭС. Зарегистрировано в соответствующих реестрах оно было 3 октября.

На ее создание уже отреагировали в украинском НАЭК "Энергоатом", который осуществляет законный контроль над атомной станцией. Там решение о создании общества назвали "ничтожным" и "незаконным", а также "агонией вымышленного безумного мира страны-агрессора, в котором теперь дошли до создания псевдопредприятий с названиями украинских компаний".

Напомним, что Запорожская атомная электростанция, расположенная в Энергодаре, контролируется российскими военнослужащими с начала вторжения рф. Периодически территория самой станции и прилегающая к ней подвергается обстрелам. Украина и рф обмениваются взаимными обвинениями по этому поводу и отрицают свою причастность к обстрелам. На станции продолжают работать украинские работники, которых контролируют российские военные. Руководитель ядерной службы ООН Рафаэль Гросси анонсировал свой визит в Киев и Москву для переговоров о зоне защиты вокруг АЭС.

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