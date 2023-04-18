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Путин хочет быть похож на Зеленского – Шимоните

По мнению лидера Литвы российский диктатор посетил оккупированные территории Украины, чтобы походить на Владимира Зеленского.

сегодня, 16:35
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Автор:

Slava Kot

Премьер Литвы Ингрида Шимоните считает, что визит президента России на временно оккупированные территории Украины можно объяснить его желанием походить на Владимира Зеленского. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Delfi.

Путин хочет быть похож на Зеленского – Шимоните

Путин хочет быть как Зеленский. Фото из открытых источников

По словам лидера Литвы своим приездом на незаконно оккупированные территории российский диктатор стремится "вдохновить" немотивированную армию Российской Федерации, которая терпит поражение в Украине и не имеет значительных успехов в течение длительного периода войны.


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"Мне кажется, что здесь есть определенная попытка показать, что Владимир Путин, по крайней мере, несколько такой же как Владимир Зеленский, который идет на передовую и встречается с солдатами вблизи линии столкновения, демонстрируя тем самым поддержку своим солдатам и простым людям Украины, которые воюют в этой войне" ", – сказала Ингрида Шимоните.

Премьер Литвы отметила, что из-за агрессивной российской пропаганды, сложно доказать, действительно ли российский диктатор посетил Херсон и Луганск. По ее словам, "Владимир Путин больше сидит в бункере", поэтому трудно понимать "насколько он знаком с реальностью". Кроме того, Шимоните вспомнила, что якобы приезд Путина в Мариуполь также вызвал много вопросов, состоялся ли он на самом деле.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Москве открыли белорусский аналог магазинов шведской компании IKEA, названный Swed House. Россияне не в восторге от нового бренда.

Также "Комментарии" писали, что в Украине большое наводнение из-за дождей, однако российская пропаганда нашла абсурдное объяснение природному явлению.



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Источник: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/ivertino-zinia-apie-putino-apsilankyma-okupuotose-ukrainos-dalyse-tai-signalas-rusijai.d?id=93105533
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Обсуждения

Правдоруб

сегодня, 15:47

Показуха з усіх сторін!!! Україні треба реально більше зброї, а не пуста показуха!!! Правду не сховаешь коли живою силою Українцями перекривають недостаточу озброєння, розвід данних це умисний геноцид!!!


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