Путин хочет 800 тысяч для армии: какой на самом деле план Кремля

На прошлой неделе в Кремле состоялось совещание, на котором впервые был озвучен мобилизационный план до конца года. Армия просит 800 тысяч. Однако эта цифра кажется нереалистичной. С одной стороны армия просто физически не сможет "проглотить" такую массу людей. Речь о том, чтобы их разместить, в условиях наших возможностей по дипстрайкам и научить, из-за отсутствия достаточного количества соответствующих центров, но они, похоже, следуют принципу "требуй больше, получишь хоть что-нибудь". И это что-то выльется в вилку от 300 до 500 тысяч новобранцев. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

Пока, как я понимаю, базовый сценарий: мобилизация за деньги. То есть контрактные выплаты никто не отменяет, чтобы не подрывать социальный договор последних лет, сводящийся к обмену жизни на приличные суммы денег. И такой сценарий резко уменьшает вероятность локальных бунтов", – отметил политолог.

Вадим Денисенко предполагает, что базовый сценарий сводится к тому, что РФ пока официально не будет объявлять мобилизацию. Просто ежемесячные планы кратно вырастут и мобилизация будет проходить по всем доступным методам. Другими словами, резко растет план по посадкам для полиции, которая будет хватать всех подряд и затем заставлять подписывать контракт, ареал бусификации, отработавший прежде всего в Пензенской области, резко расширится и параллельно резко вырастет план на производствах по рекрутингу.

По словам эксперта, параллельно с этим должны увеличиться провокации в сторону стран Балтии и Польши. В целом, похоже, план россиян довольно прост: максимально долго держать морскую блокаду Украины, несмотря на очень сложную ситуацию для самой России. Попытаться сделать определенные гибридные вещи в Польше, чтобы попытаться заблокировать польско-украинскую сухопутную границу. При этом, попытаться максимально нарастить пропитку малыми группами по всем направлениям. Попытаться деморализовать население ударами по крупным городам и гражданской инфраструктуре, которые мы уже видим, но это все теория. Жизнь внесет свои существенные коррективы, как это было уже не раз.

Также издание "Комментарии" сообщало – эксофицер ЦРУ объяснил, решится ли Кремль на всеобщую мобилизацию.



