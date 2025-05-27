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Путин готовит страшный план по Украине и НАТО: на Западе указали опасность

Кремль готовится не только к длительной войне против Украины, но и формирует основу для потенциального противостояния с НАТО

сегодня, 09:35
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Клименко Елена

Россия активизирует подготовку к затяжному конфликту в Украине и готовится к возможному противостоянию с НАТО. Об этом свидетельствуют усилия Москвы по увеличению производства беспилотных летательных аппаратов и ракет, а также соответствующая риторика российских властей, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Путин готовит страшный план по Украине и НАТО: на Западе указали опасность

Фото: скриншот

По словам спикера Воздушных сил ВСУ полковника Юрия Игната, Россия увеличивает выпуск дронов-камикадзе типа "Шахед" и дронов-приманок, при этом применяет беспилотники на больших высотах. Кроме того, российские войска возобновили использование крылатых ракет Х-22 после короткого периода их ограниченного применения.

Наращивание ударных возможностей совпадает с информацией о значительном росте производства и накоплении запасов беспилотников и ракет в России. Аналитики ISW считают, что такие действия являются частью более масштабной стратегии Кремля, направленной на подготовку к длительной войне в Украине и потенциальное столкновение с НАТО.

Кроме того, ISW обращает внимание на обновление властями РФ древней риторики, ставящей под сомнение легитимность распада СССР в 1991 году. Это, вероятно, преследует цель создать основу для будущих претензий относительно независимости и суверенитета бывших советских республик.

Как отмечает британское издание The Telegraph, Россия интенсивно наращивает численность своих войск и модернизирует военные базы, в частности в Арктике, включая расширение аэродромов вблизи границ с Финляндией и Норвегией. Все это свидетельствует о подготовке Москвы к возможному конфликту с НАТО после войны в Украине.

Портал "Комментарии" писал, что администрация Дональда Трампа может пойти на более жесткие санкции против России, однако ключевую роль в этом играют переговоры со стороной Китая. Такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо" озвучил политический эксперт Вадим Денисенко.



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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/ukraine-conflict-updates
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